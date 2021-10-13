    1444
    Блоги | Кино | Черновики и неснятые
    #слэшер #хоррор и ужасы

    Читаем сценарий нового «Крика»

    13 октября 2021
    13.10.2021
    20012
    6 минут на чтение
    #слэшер #хоррор и ужасы
    О сценарии нового «Крика» 7

    «Крик». Как же много величия заключено в этом слове. И я не шучу. Вышедший в 1996 году фильм Уэса Крэйвена  буквально изменил все, воскресив, казалось бы, почти умерший жанр слэшеров. Он не только собрал великолепную кассу, но и модернизировал хорроры. Достаточно сравнить ужастики, выходившие в первой половине 1990-х с теми, что снимались после «Крика». И речь даже не о таких вещах, как какие-то глубокие сюжеты, а о манере съёмки, кастинге, цветовой палитре, саундтреках и т. д. Несмотря на всего несколько лет разницы, зачастую кажется, что они были сделаны в совершенно разные киноэпохи.

    За «Криком» последовали два быстрых сиквела и, спустя десятилетие, ещё одно продолжение, приуроченное к 15-й годовщине оригинала. Конечно, ни один из них и близко не оставил после себя творческого наследия, сопоставимого с первым фильмом. Но лично я всё же испытываю к ним некую слабость. Мне всегда нравилось, что франшиза сохранила трио основных героев — Сидни, Дьюи и Гейл. Да, в хоррорах бывает, что какому-то персонажу удаётся проскочить несколько серий и иногда при этом даже не умереть — но не сразу трём.

    Дело в том, что почти во всех ужастиках на первом месте стоит личность злодея.  В «Крике» же акцент делался на героях, которые пытаются понять, кто же скрывается под маской убийцы. Не знаю для кого как, но для меня есть что-то тёплое и ламповое в таком подходе.

    О сценарии нового «Крика» 1

    Поэтому, по случаю недавно вышедшего трейлера пятой части «Крика», я хочу поделиться мыслями о его сценарии. Я прочитал его ещё где-то с месяц назад, но у меня никак не доходили руки оставить отзыв. Но трейлер стал нужным стимулом, ибо абсолютно все его кадры есть в сценарии, что намекает на то, что он практически не переписывался.

    Прочитанная мной работа датирована 2 марта 2020 года и насчитывает 124 страницы. Ее авторы — Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Перед тем, как начать, мне стоит предупредить, что в моем описании будет много сюжетных спойлеров. Так что, если вы не хотите знать, кто из главных героев не доживёт до финала и у кого из убитых в прошлых частях злодеев будет камео (пускай и в формате галлюцинации) — лучше не читайте. Я предупредил.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!
    О сценарии нового «Крика» 3

    Начинается новый «Крик» во вполне традиционной манере. Маньяк в хорошо знакомой нам маске призрака атакует героиню по имени Тара, когда та остаётся одна дома и переписывается со своей девушкой Эмбер. Правда, есть и важное отличие от всех предыдущих фильмов: злодей почему-то не добивает жертву, и та попадает в больницу. Узнав об этом, сестра Тары по имени Сэм бросает всё и со своим приятелем Ричи отправляется в родной город Вудсборо. Вскоре мы узнаем, что у Сэм есть необычные особенности: периодически у неё возникают галлюцинации с участием Билли Лумиса — злодея из оригинального «Крика».

    В дальнейшем выясняется, что настоящим отцом героини был именно Билли. Сэм узнала об этом в подростковом возрасте, после чего сбежала из города, испугавшись, что от папы ей могла передаться жажда убийств. Я не нашёл в актёрском составе фильма Скита Ульриха, но все же рискну предположить, что подсюжет остался в фильме, и участие актёра держится в секрете (в сценарии прямо говорится, что Билли должен сыграть Ульрих). Эта линия выполняет достаточно важную роль  и заметно выделяет героиню.

    О сценарии нового «Крика» 8

    Вернувшись в Вудсборо, Сэм и Ричи пытаются понять, кто же напал на Тару, в то время как маньяк наносит все новые и новые удары. В результате им приходится обратиться за помощью к спившемуся Дьюи. Увы, он пережил полную «хансолоизацию». Вы знаете, как это бывает: герой, женившийся на девушке своей мечты и вроде как добившийся того, чего всегда хотел, за долгий перерыв между фильмами ни с того ни с сего бросает любовь  своей жизни и трусливо сбегает. Так вот, Дьюи досталась именно эта роль. И он отыгрывает её до конца (думаю, вы поняли, о чем речь), что в итоге приводит к тому, что в третьем акте Сидни и Гейл решают вернуться в Вудсборо и вместе с Сэм покарать маньяка…

    Одной из отличительных особенностей «Крика» всегда было то, что это не просто слэшер, а одновременно ещё и высказывание про кинематограф. Действие оригинала разворачивалось во вселенной, где герои любят хорроры и знают их правила.  Герои «Крика 2» говорили про сиквелы, герои «Крика 3» обсуждали правила трилогий, четвертая часть была про ремейки. Ко всему этому стоит добавить существование франшизы внутри франшизы: серии фильмов «Удар», основанных на «реальных событиях» предыдущих «Криков».

    О сценарии нового «Крика» 2

    Новый же «Крик», что весьма логично, затрагивает тему современных мягких перезапусков классики с «передачей эстафеты». И основным источником вдохновения тут явно стали новые «Звёздные войны». Персонажи постоянно обсуждают недавно вышедший фильм «Удар 8», снятый Райаном Джонсоном и разгневавший фанатов тем, что он смешал с грязью старых персонажей и традиции франшизы, а вместо них ввёл в историю некую Мэри Сью в качестве новой главной героини. Более того, в дальнейшем мы узнаем, что именно это событие и запустило всю цепочку событий нового «Крика». И если честно, мне даже жаль, что авторы сценария не рискнули пойти до конца, и не сняли кино про то, как разгневанный фанат в маске охотится за Райаном Джонсоном. Я бы точно купил билет на такое кино.

    Несмотря на путанность моего описания, вы уже наверное поняли, что пятый «Крик» предполагает просто кучу мета-отсылок. Когда я читал сценарий, у меня возникло ощущение, что это рекорд франшизы. На его страницах герои постоянно говорят про ребуты, правила выживания в современных фильмах, как следует достойно убивать полюбившихся персонажей, почему в старых фильмах совершенно не было темнокожих и геев, а также гадают, кто же убийца, сколько их,  и даже дают правильные ответы, но не замечают этого. Ну и, конечно, имеется масса стандартных юбилейных отсылок (все же оригиналу скоро 25 лет). Например, мы снова побываем в доме, в котором разворачивался финал первого фильма.

    О сценарии нового «Крика» 5

    В итоге сценарий оставил у меня неоднозначные впечатления. Я могу занести в плюсы персонажа Сэм с её галлюцинациями (по крайней мере, мне понравилось, как это выглядит на бумаге), бескомпромиссность пары убийств, да и некоторые мета-отсылки про новые «Звёздные войны» тоже как минимум были забавны.

    Но многое из вышеперечисленного одновременно стало для меня и заметным минусом. Я начал обзор с упоминания, что серия нравилась мне во многом именно за счёт трио старых героев. И, несмотря на определённую карикатурность и инфантильность (а возможно, как раз из-за неё), Дьюи был для меня любимым из троицы. И не только для меня — ведь изначально персонажа убили ещё в первой части, но потом воскресили по результатам тест-просмотров. В теории это, конечно, может  произойти и сейчас, но трейлер так точно соответствует сценарию, что мне это кажется крайне маловероятным.

    К чему все это? К тому, что со всеми ироничными шутками про современные продолжения в стиле «Звёздных войн», новый «Крик» наступает ровно на те же самые грабли. Например, в нем нет вообще ни одной сцены с тремя старыми героями в одном кадре (да и к тому же, они уже больше уже и не основные герои). А про «хансолоизацию» Дьюи я уже сказал. Честно говоря, я так и не определился: либо авторы сами не поняли, что сделали, либо же это такой тонкий троллинг фанатов 150 уровня. Но в любом случае, мне не особо по душе подобный подход.

    Плюс, честно говоря, как-то уже немного надоел тренд, что в каждом продолжении известной серии происходит обязательное умерщвление героя, у которого что-то не сложилось с семьёй, либо он жертвует собой ради новой семьи (RIP Логан, Тони Старк, Хан Соло, Джеймс Бонд и, если верить слухам, скоро такая же судьба ждёт Индиану Джонса).

    О сценарии нового «Крика» 4

    Исходя из всего вышесказанного, мне кажется что новый «Крик» вызовет противоречивую реакцию. Думаю, у него будут неплохие (по меркам серии) оценки на киносайтах? и те зрители, для которых это просто очередной слэшер, скорее всего, останутся довольны. А вот что касается тех, кто питает к серии более ностальгические чувства, у меня уже нет такой уверенности.

    Я, конечно, посмотрю кино. При всех минусах в нем есть моменты и сцены, которые должны мне понравится. Но всё же не думаю, что новый «Крик» станет для меня фильмом, который я смогу назвать любимым во франшизе.

    Если вам понравилась статья, поддержите автора материально

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Автор
    Блогер, журналист.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Чужой: Завет» 1
    «Чужой: Завет»: слабоумие, отвага и дивные андроиды
    Косплей: Кристина Лис 11
    Косплей: Кристина Лис
    «Дракула» в стиле «Шерлока»
    Сериал «Дракула» в стиле «Шерлока»

    Статьи

    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»
    0
    13173
    Аластер Рейнольдс «Алмазные псы». Летопись «Пространства Откровения»

    Сборник космической фантастики с деталями мира далёкого будущего.

    Видео: обзор набора «Экстремис» для Warhammer: Age of Sigmar
    0
    157679
    Видео: обзор набора «Экстремис» для Warhammer: Age of Sigmar

    Новый ролик от наших друзей.

    Сериал «Люцифер» как сеанс божественной психотерапии 3
    0
    72260
    Сериал «Люцифер» как сеанс божественной психотерапии

    Каким был детектив про похождения падшего ангела на Земле.

    «Придумываю, сажусь и делаю»: семь авторов, которым не нужен план
    0
    128400
    «Придумываю, сажусь и делаю»: известные писатели, которым не нужен план

    Есть авторы, которые просто садятся и пишут, минуя этап подготовки. И никакие препятствия им не страшны.

    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых» 2
    0
    192058
    «В ночь»: неожиданный хит Netflix в духе «Остаться в живых»

    Герметичный триллер, рассказывающий о попытках команды самолёта спастись от смертоносных лучей солнца.

    Моисей и Исход: миф и реальная история в Библии 1
    0
    247642
    Моисей и Исход: миф и реальная история в Библии

    Все мы с детства знаем историю о Моисее и исходе евреев из Египта. Но насколько она подтверждается археологами?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 8
    0
    293248
    Йон Колфер «Последний дракон»: сага о циничном ящере с луизианских болот

    Достойный американский боевик с драконом в образе «крутого парня».

    1
    0
    288540
    Impostor Factory: крошечная рецензия на крошечную игру

    Внезапный филлер в хорошей истории.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить