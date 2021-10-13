Читаем сценарий нового «Крика»

«Крик». Как же много величия заключено в этом слове. И я не шучу. Вышедший в 1996 году фильм Уэса Крэйвена буквально изменил все, воскресив, казалось бы, почти умерший жанр слэшеров. Он не только собрал великолепную кассу, но и модернизировал хорроры. Достаточно сравнить ужастики, выходившие в первой половине 1990-х с теми, что снимались после «Крика». И речь даже не о таких вещах, как какие-то глубокие сюжеты, а о манере съёмки, кастинге, цветовой палитре, саундтреках и т. д. Несмотря на всего несколько лет разницы, зачастую кажется, что они были сделаны в совершенно разные киноэпохи.

За «Криком» последовали два быстрых сиквела и, спустя десятилетие, ещё одно продолжение, приуроченное к 15-й годовщине оригинала. Конечно, ни один из них и близко не оставил после себя творческого наследия, сопоставимого с первым фильмом. Но лично я всё же испытываю к ним некую слабость. Мне всегда нравилось, что франшиза сохранила трио основных героев — Сидни, Дьюи и Гейл. Да, в хоррорах бывает, что какому-то персонажу удаётся проскочить несколько серий и иногда при этом даже не умереть — но не сразу трём.

Дело в том, что почти во всех ужастиках на первом месте стоит личность злодея. В «Крике» же акцент делался на героях, которые пытаются понять, кто же скрывается под маской убийцы. Не знаю для кого как, но для меня есть что-то тёплое и ламповое в таком подходе.

Поэтому, по случаю недавно вышедшего трейлера пятой части «Крика», я хочу поделиться мыслями о его сценарии. Я прочитал его ещё где-то с месяц назад, но у меня никак не доходили руки оставить отзыв. Но трейлер стал нужным стимулом, ибо абсолютно все его кадры есть в сценарии, что намекает на то, что он практически не переписывался.

Прочитанная мной работа датирована 2 марта 2020 года и насчитывает 124 страницы. Ее авторы — Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Перед тем, как начать, мне стоит предупредить, что в моем описании будет много сюжетных спойлеров. Так что, если вы не хотите знать, кто из главных героев не доживёт до финала и у кого из убитых в прошлых частях злодеев будет камео (пускай и в формате галлюцинации) — лучше не читайте. Я предупредил.

Осторожно, спойлеры!

Начинается новый «Крик» во вполне традиционной манере. Маньяк в хорошо знакомой нам маске призрака атакует героиню по имени Тара, когда та остаётся одна дома и переписывается со своей девушкой Эмбер. Правда, есть и важное отличие от всех предыдущих фильмов: злодей почему-то не добивает жертву, и та попадает в больницу. Узнав об этом, сестра Тары по имени Сэм бросает всё и со своим приятелем Ричи отправляется в родной город Вудсборо. Вскоре мы узнаем, что у Сэм есть необычные особенности: периодически у неё возникают галлюцинации с участием Билли Лумиса — злодея из оригинального «Крика».

В дальнейшем выясняется, что настоящим отцом героини был именно Билли. Сэм узнала об этом в подростковом возрасте, после чего сбежала из города, испугавшись, что от папы ей могла передаться жажда убийств. Я не нашёл в актёрском составе фильма Скита Ульриха, но все же рискну предположить, что подсюжет остался в фильме, и участие актёра держится в секрете (в сценарии прямо говорится, что Билли должен сыграть Ульрих). Эта линия выполняет достаточно важную роль и заметно выделяет героиню.

Вернувшись в Вудсборо, Сэм и Ричи пытаются понять, кто же напал на Тару, в то время как маньяк наносит все новые и новые удары. В результате им приходится обратиться за помощью к спившемуся Дьюи. Увы, он пережил полную «хансолоизацию». Вы знаете, как это бывает: герой, женившийся на девушке своей мечты и вроде как добившийся того, чего всегда хотел, за долгий перерыв между фильмами ни с того ни с сего бросает любовь своей жизни и трусливо сбегает. Так вот, Дьюи досталась именно эта роль. И он отыгрывает её до конца (думаю, вы поняли, о чем речь), что в итоге приводит к тому, что в третьем акте Сидни и Гейл решают вернуться в Вудсборо и вместе с Сэм покарать маньяка…

Одной из отличительных особенностей «Крика» всегда было то, что это не просто слэшер, а одновременно ещё и высказывание про кинематограф. Действие оригинала разворачивалось во вселенной, где герои любят хорроры и знают их правила. Герои «Крика 2» говорили про сиквелы, герои «Крика 3» обсуждали правила трилогий, четвертая часть была про ремейки. Ко всему этому стоит добавить существование франшизы внутри франшизы: серии фильмов «Удар», основанных на «реальных событиях» предыдущих «Криков».

Новый же «Крик», что весьма логично, затрагивает тему современных мягких перезапусков классики с «передачей эстафеты». И основным источником вдохновения тут явно стали новые «Звёздные войны». Персонажи постоянно обсуждают недавно вышедший фильм «Удар 8», снятый Райаном Джонсоном и разгневавший фанатов тем, что он смешал с грязью старых персонажей и традиции франшизы, а вместо них ввёл в историю некую Мэри Сью в качестве новой главной героини. Более того, в дальнейшем мы узнаем, что именно это событие и запустило всю цепочку событий нового «Крика». И если честно, мне даже жаль, что авторы сценария не рискнули пойти до конца, и не сняли кино про то, как разгневанный фанат в маске охотится за Райаном Джонсоном. Я бы точно купил билет на такое кино.

Несмотря на путанность моего описания, вы уже наверное поняли, что пятый «Крик» предполагает просто кучу мета-отсылок. Когда я читал сценарий, у меня возникло ощущение, что это рекорд франшизы. На его страницах герои постоянно говорят про ребуты, правила выживания в современных фильмах, как следует достойно убивать полюбившихся персонажей, почему в старых фильмах совершенно не было темнокожих и геев, а также гадают, кто же убийца, сколько их, и даже дают правильные ответы, но не замечают этого. Ну и, конечно, имеется масса стандартных юбилейных отсылок (все же оригиналу скоро 25 лет). Например, мы снова побываем в доме, в котором разворачивался финал первого фильма.

В итоге сценарий оставил у меня неоднозначные впечатления. Я могу занести в плюсы персонажа Сэм с её галлюцинациями (по крайней мере, мне понравилось, как это выглядит на бумаге), бескомпромиссность пары убийств, да и некоторые мета-отсылки про новые «Звёздные войны» тоже как минимум были забавны.

Но многое из вышеперечисленного одновременно стало для меня и заметным минусом. Я начал обзор с упоминания, что серия нравилась мне во многом именно за счёт трио старых героев. И, несмотря на определённую карикатурность и инфантильность (а возможно, как раз из-за неё), Дьюи был для меня любимым из троицы. И не только для меня — ведь изначально персонажа убили ещё в первой части, но потом воскресили по результатам тест-просмотров. В теории это, конечно, может произойти и сейчас, но трейлер так точно соответствует сценарию, что мне это кажется крайне маловероятным.

К чему все это? К тому, что со всеми ироничными шутками про современные продолжения в стиле «Звёздных войн», новый «Крик» наступает ровно на те же самые грабли. Например, в нем нет вообще ни одной сцены с тремя старыми героями в одном кадре (да и к тому же, они уже больше уже и не основные герои). А про «хансолоизацию» Дьюи я уже сказал. Честно говоря, я так и не определился: либо авторы сами не поняли, что сделали, либо же это такой тонкий троллинг фанатов 150 уровня. Но в любом случае, мне не особо по душе подобный подход.

Плюс, честно говоря, как-то уже немного надоел тренд, что в каждом продолжении известной серии происходит обязательное умерщвление героя, у которого что-то не сложилось с семьёй, либо он жертвует собой ради новой семьи (RIP Логан, Тони Старк, Хан Соло, Джеймс Бонд и, если верить слухам, скоро такая же судьба ждёт Индиану Джонса).

Исходя из всего вышесказанного, мне кажется что новый «Крик» вызовет противоречивую реакцию. Думаю, у него будут неплохие (по меркам серии) оценки на киносайтах? и те зрители, для которых это просто очередной слэшер, скорее всего, останутся довольны. А вот что касается тех, кто питает к серии более ностальгические чувства, у меня уже нет такой уверенности.

Я, конечно, посмотрю кино. При всех минусах в нем есть моменты и сцены, которые должны мне понравится. Но всё же не думаю, что новый «Крик» станет для меня фильмом, который я смогу назвать любимым во франшизе.

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