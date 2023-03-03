Какие сериалы смотреть в марте 2023? Король и Шут, Тень и кость, Мандалорец и Грогу

Весенний сериальный сезон начинается громко. В каком-то смысле даже панково: на сцену выходят Дин Джарин с Грогу, Князь с Горшком, рыцари Готэма и даже Алина Старкова с Дарклингом. Месяц обещает быть разнообразным, сериалы на любой вкус: от популярной супергероики до бразильского городского фэнтези и альманаха на тему изменения климата.

Мандалорец, 3-й сезон

The Mandalorian

Что? Космический вестерн, «Звёздные войны».

Когда и где? Стартовал 1 марта на Disney+.

О чём? О приключениях найдёныша мандалорцев Дина Джарина и его милого приёмыша Грогу. В прошлом Дин был одиноким наёмником и охотником за головами, но встреча с Грогу всё изменила. Теперь Джарин летает по галактике на продвинутом звездолёте, беседует с легендарными джедаями, помогает Бобе Фетту и расправляется с имперскими недобитками.

Что это будет? Новое эпическое приключение. Наконец-то действие развернётся вокруг Мандалора, как и полагается сериалу про Мандалорца! В предыдущих сериях Джарин нарушил Путь и теперь попробует восстановить попранную честь, для чего снова обратится к Оружейнице. Та направит Дина к Бо-Катан Крайз, с которой отношения сильно накалились из-за споров за Чёрный клинок. Помимо Крайз, в сериале вернутся мофф Гидеон и старый знакомый Гриф Карга.

Джон Фавро по-прежнему соблюдает строгую секретность, поэтому деталей о продолжении особо нет. Финал второго сезона удивил, но мы надеемся, что грузовичок с камео на сей раз проедет мимо — из-за обилия старых знакомых история Дина ушла на второй план. Впрочем, ходят слухи, что в этот раз омолодить хотят ещё одного героя оригинальной трилогии — старого проходимца Хана Соло. Посудите сами: студия ILM и так разработала технологию с Харрисоном Фордом для новой части «Индианы Джонса», так чего добру пропадать? Тем более что в «Книге Бобы Фетта» молодой Люк выглядел весьма качественно.

Режиссёрами третьего сезона выступят Брайс Даллас Ховард (у неё одни из лучших эпизодов в сериале), Рик Фамуйива и Карл Уэзерс (исполнитель роли Грифа Карги). При этом первый эпизод третьего сезона «Мандалорца» будет довольно коротким — около получаса.

О сериале Как снимался «Мандалорец»: сериал о сериале Пересказываем самое интересное из передачи «Галереи Disney. Мандалорец». Как был задуман сериал, какие в нём технологии и пасхалки, правда ли, что Мандо играли трое, и как Вернер Херцог подружился с Бэби-Йодой. «Мандалорец», 2 сезон, 8 серия: по стопам Marvel Второй сезон «Мандалорца» завершён! Разбираем, что случилось с Малышом Йодой, кто из героев вернулся на этот раз и чего стоит ждать в следующем сезоне. Внимание: спойлеры!

Король и Шут

Что? Околобиографическая панк-сказка.

Когда и где? С 2 марта на «Кинопоиске».

О чём? О становлении одной из самых известных панк-групп в России. Не все согласятся, что «Короля и Шута» можно относить к «тру» панкам, но, судя по всему, сюжет сериала будет в том числе и об этом. А ещё — о первых концертах, первых путешествиях и первых ссорах. И всё это приправлено фэнтезийными элементами и даже отдельной фэнтезийной линией, которая вдохновлена песнями группы.

Что это будет? Немного биографии для самых придирчивых, немного вымысла для поклонников фантастики и немного драмы для любителей драмы. А ещё, разумеется, ждём много знакомых песен, запоминающихся образов и экранизацию самых похабных баек о группе.

Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов, работавший над «Концом света» и «Пищеблоком». Кресло режиссёра занял Рустам Мосафир, снявший псевдоисторическое фэнтези «Скиф». Главные роли исполнили Константин Плотников, Влад Коноплёв, Валери Зоидова, Даниил Вахрушев и Илья Ловкий. А сам Князь выступает продюсером.

Тень и кость, 2-й сезон

Shadow and Bone

Что? Героическое приключенческое фэнтези, экранизация романов Ли Бардуго.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 16 марта на Netflix.

О чём? Об избранной героине Алине Старковой, которая обнаруживает у себя выдающиеся колдовские способности, способные остановить жутких существ из Теневого Каньона. Её таланты привлекают внимание Дарклинга — могущественного гришу (так в этом мире победившего царьпанка называют местный орден магов), повелевающего тенями. А тем временем команда отбросов-негодяев, возглавляемая Казом Бреккером, готовится провернуть очередное дело.

Что это будет? Новая глава первосортного ромфанта. В продолжении Алина и Мэл отправятся в далёкое путешествие аж на другой континент, чтобы отыскать мифических созданий, которые могут усилить способности Алины. Их преследует Дарклинг, жаждущий получить не только силы Алины, но и её саму. Он уверен, что девушка, похоже, единственная во всём мире, кто может его понять и разделить с ним его силу и одиночество.

Писательница намекала, что действие второго сезона охватит события книги «Штурм и буря» (входит в подцикл «ГришиВёрс», продолжение романа «Тень и кость»). Но при этом подчёркивала, что сериал развивает собственную вселенную — оно и понятно, ведь в экранизации совместили события двух подциклов. Разумеется, про Шестёрку воронов тоже не забыли. Герои возвращаются в Кеттердам, где решаются на очередное дерзкое ограбление и где вновь сталкиваются с Призывателем Солнца.

О сериале Царь-панк «Тень и кость»: книги против сериала и ядреная клюква Рассказываем, почему первоисточник — вроде бы несложная подростковая фантастика — завоевал бешеную популярность. И оцениваем вкус крепкой клюквы в книгах и сериале.

Экстраполяции

Extrapolations

Что? Фантастическая антология.

Когда и где? С 17 марта на Apple TV+.

О чём? О судьбе людей, которые слишком заняты повседневными делами и не способны заметить приближающуюся катастрофу. Восемь различных историй расскажут о ближайшем будущем, где непредсказуемые последствия изменения климата стали частью повседневности. Например, один сюжет покажет, как из-за глобального потепления затонули города. А другой продемонстрирует ужасы пожаров.

Что это будет? Альманах с весьма понятным посылом. При этом чертовски увлекательный, с неплохими визуальными эффектами и со звёздным кастом. Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Мэрил Стрип, Тоби Магуайр, Индира Варма, Джемма Чан, Марийон Котийяр и многие-многие другие актёры покажут, чем обернутся последствия халатного отношения к Земле. Сценарий написал автор фильма «Заражение», ставшего необычайно популярным в пандемию коронавируса.

В Apple определённо не пожалели денег на создание сериала о защите окружающей среды. Правда, критики наверняка заметят, что эти же деньги можно было потратить на улучшение условий на собственных заводах.

Сила

The Power

Что? Научно-фантастическая драма, экранизация романа Наоми Алдерман.

Когда и где? С 31 марта на Amazon Prime Video.

О чём? Об обществе и мире, очень похожих на наши, с одним лишь отличием — женщины здесь способны усилием воли вызывать электрические разряды, которые могут убить человека. Стоит только захотеть. Сюжет фокусируется на историях нескольких женщин в самом начале проявления дара, когда молнии из рук научились выпускать только девочки-подростки.

Что это будет? Необычное высказывание на тему феминизма и природы власти, антитеза роману и сериалу «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд (сама Этвуд выступала наставницей Алдерман в книжном ремесле). Шоу планировали выпустить ранее, но в итоге съёмки задержали из-за коронавирусных ограничений.

По многообразию сцен трейлер обещает следовать книге. Критики ранее характеризовали её как «одно из тех важных феминистских произведений, которое ужасает и освещает, бесит и вдохновляет».

Главные роли исполнили Тони Коллетт, Холли Буш, Риа Змитрович и Аулии Кравальо. А над сценарием работала сама писательница совместно с режиссёром Раель Такер («Сверхъестественное», «Джессика Джонс», «Священная ложь»).

Рыцари Готэма

Gotham Knights

Что? Подростковая супергероика по комиксам DC.

Когда и где? С 14 марта на канале The CW.

О чём? О неожиданном союзе приёмного сына Бэтмена Тёрнера Хайса с другими подростками из Готэма — детьми суперзлодеев. Именно суперзлодеев и обвинили в смерти Бэтмена, и теперь их отпрыски пытаются очистить имена знаменитых родителей.

Что это будет? Типичная супергероика от The CW вроде «Флэша» или «Стрелы», каким-то чудом пережившая волну закрытий и продажу канала. Правда, если те же «Стрела» или «Флэш» ещё хоть как-то цепляли персонажами, то у «Рыцарей» такого козыря нет — подростки выглядят неубедительно на фоне их геройских или злодейских родителей. Хотя у них тут в арсенале даже дочь Джокера! А в качестве козыря — Миша Коллинз («Сверхъестественное») в роли окружного прокурора Харви Дента, будущего Двуликого.

Школьные духи

School Spirits

Что? Подростковая драма.

Когда и где? С 9 марта на Paramount.

О чём? О старшекласснице Мэдди, которая неожиданно оказывается, во-первых, мёртвой, а во-вторых, в составе группы поддержки школьных призраков. Она узнаёт, что её убили, но расследование в реальном мире зашло в тупик. И теперь призрак Мэдди вместе с новыми неживыми товарищами пытаются распутать клубок школьных тайн.

Что это будет? Новый проект от продюсеров «Милых обманщиц» — популярного молодёжного сериала про школу с элементами детектива. В новое шоу перекочевали знакомые сюжетные ходы, но фантастическое допущение позволяет обыграть их с совершенно нового ракурса.

Главную роль исполнила Пейтон Лист («Кобра Кай», «Летний лагерь»).

План Б

Plan B

Что? Психологическая драма

Когда и где? С 27 февраля на CBC, с марта — на «Амедиатеке».

О чём? О попытках мужа спасти разрушающиеся отношения. Брак трещит по швам, а на работе накапливаются проблемы. Однажды герой узнаёт о компании «План Б», которая даёт людям второй шанс. Её клиенты получают возможность путешествовать назад во времени и исправлять ошибки. Разумеется, ничем хорошим для него это не обернётся.

Что это будет? Ещё одна вариация на тему «Эффекта бабочки» — на этот раз с Патриком Джей Адамсом из «Форс-мажоров». Напряжённый трейлер немного интригует, но сам сериал рискует вызвать зевоту. Впрочем, он запланирован как мини-проект на четыре эпизода, так что надоесть точно не успеет.

«План Б» — это адаптация одноимённого французского сериала 2017 года. Только в оригинале действие разворачивалось вокруг матери, которая раз за разом пытается спасти свою дочь от смерти.

А ещё

DreamWorks Dragons: The Nine Realms, 5-й сезон — возвращается новый мультсериал во вселенной «Как приручить дракона», где действие перенесли в условную современность. Героям-подросткам всё сложнее утаивать существование Скрытого мира и драконов от родителей, а угрожающая ему опасность по-прежнему никуда не делась. Стартует со 2 марта на сервисах Hulu/Peacock.

«Супермен и Лоис», 3-й сезон — один из самых недооценённых сериалов от The CW возвращается с третьим сезоном. Неплохая семейная драма о воспитании детей, помноженном на спасение мира, стала открытием для многих зрителей, которые привыкли к невысокому качеству шоу канала (см. выше «Рыцарей Готэма»). Третий сезон расскажет, как Кларк Кент и Лоис Лейн переехали в Смолвиль, где пытаются перевести дух. Критики, посмотревшие первые эпизоды, отмечают, что авторы по-прежнему сохраняют баланс: сериал не кажется слишком серьёзным или слишком комедийным. На экранах с 14 марта.

«Невидимый город», 2-й сезон — неожиданное продолжение городского фэнтези про Бразилию. В центре сюжета — студент экологической полиции, который сталкивается с существами из местного фольклора. Первый сезон работал по всем канонам городского фэнтези с обязательными «монстрами недели», но подкупал неизбитым сеттингом. Тизер второго сезона сразу намекает, что кое-кого из главных героев вернут к жизни. А в центре сюжета окажется конфликт между местными жителями и старателями. Все серии выйдут 22 марта.

О сериале «Невидимый город»: как режиссёр «Ледникового периода» снял городское фэнтези про Бразилию Хотя это довольно типичный мистический детектив, он позволяет краем глаза заглянуть в не самую популярную мифологию.

«Ривердейл», 7-й сезон — заключительный сезон молодёжного сериала, который из школьной драмы эволюционировал в фантастику с путешествиями во времени. В последних эпизодах шестого сезона сюжет оборвался на самом интересном месте. Финал должен будет разрешить все конфликты и прояснить, что происходит на самом деле. Стартует с 29 марта на The CW.