Российская спортсменка с медальоном ведьмака получила золотую медаль на Олимпийских играх

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина получила золотую медаль в состязании по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин на Олимпийских играх в Токио.
Но примечательнее всего то, что в соревновании девушка участвовала, надев… медальон ведьмака!
Разработчики «Ведьмака 3» из CD Projekt RED не прошли мимо такого события и поздравили Виталину с победой.
https://twitter.com/witchergame/status/1420033801451888648?s=20
Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной. Поздравляем! Надеемся, ведьмачий медальон принесет тебе удачи в четверг в соревновании по точной стрельбе на 25 метров.
Ранее Виталина уже появлялась с ведьмачьим медальоном на соревнованиях — например, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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