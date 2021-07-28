Российская спортсменка с медальоном ведьмака получила золотую медаль на Олимпийских играх

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина получила золотую медаль в состязании по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин на Олимпийских играх в Токио.

Но примечательнее всего то, что в соревновании девушка участвовала, надев… медальон ведьмака!

Разработчики «Ведьмака 3» из CD Projekt RED не прошли мимо такого события и поздравили Виталину с победой.

https://twitter.com/witchergame/status/1420033801451888648?s=20

Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной. Поздравляем! Надеемся, ведьмачий медальон принесет тебе удачи в четверг в соревновании по точной стрельбе на 25 метров.

Ранее Виталина уже появлялась с ведьмачьим медальоном на соревнованиях — например, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.