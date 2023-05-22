«Русалочка» получила смешанные отзывы от критиков

Сегодня в сети появились первые обзоры лайв-экшен адаптации «Русалочки» от Disney. Картина получила смешанные отзывы от критиков.
Прямо сейчас на Rotten Tomatoes у фильма 68 баллов. Пишут, что основная проблема ленты в том, что она не предлагает ничего нового. Зато журналисты остались крайне довольны актерской игрой Холли Бейли.
Deadline:
Роб Маршалл снял фильм со всей магией, которой должна обладать «Русалочка». И если фильм не заменит оригинал в наших сердца, то, по крайней мере, лента может стоять рядом с ним, чтобы стать незабываемой частью кинематографического мира.
Entertainment Weekly:
С Холли Бейли жизнь под водой лучше, чем любой ремейк Disney почти за десятилетие.
THN:
В конечном итоге фильм оказывается еще одним из тех ремейков, которые мало что делают для улучшения оригинала.
Guardian:
Бейли — единственный безоговорочный триумф фильма. И лучший аргумент в пользу существования этого ремейка.
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Александр Ремизов
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