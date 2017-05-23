Прощаемся с самураем Джеком: итоги 5 сезона

Уже пятьдесят лет самурай-попаданец Джек бродит по пустошам мрачного будущего. Он не постарел ни на год, но потерял волшебный меч и веру в победу над тёмным властелином Аку. А за это время тёмные жрицы вырастили семерых дочерей Аку, сделав их смертоносными ниндзя, цель жизни которых — убить самурая.

Samurai Jack Жанр: фэнтези

Продюсер: Дженнди Тартаковски

Премьерный показ: апрель-май 2017, Adult Swim

Продолжительность: 10 серий по 22 минуты

Похоже на: «Горец» (1986), «Дом летающих кинжалов» (2004), сериал «Время приключений»

Мультсериал «Самурай Джек» возродили для пятого, финального сезона. Обычно такие возрождения выглядят как самокопирование, поданное под соусом ностальгии. Новый «Джек» — иной. Не хуже, не лучше — он именно новый. И заявляет об этом с первых же секунд, с заставки. После четырёх сезонов, начинавшихся с весёлой похвальбы Аку (о, как мы любили протяжное «Глупый са-му-рай бросил мне вызов!»), нас как холодным душем обдаёт усталый шёпот Джека: «Мои страдания ещё продолжаются».

Пятый сезон — это ответ на все вопросы и претензии к четырём предыдущим. Вас раздражало, что история не движется с места, а события одних эпизодов даже не упоминаются в других? Получайте десять серий сквозного сюжета, ведущего к однозначному, давно ожидаемому финалу. И ещё ловите массу отсылок к прежним подвигам самурая. В новом сезоне возвращаются и вспоминают былое самые яркие персонажи из старых серий — шотландец, мамонты, рейверы, стражи гробницы, триста спартанцев… А в финале все они выходят на эпический безнадёжный бой за Джека против Аку.

Вы жаловались, что герой не развивается и даже внешне не меняется год от года? Получите надломленного, депрессивного Джека на грани нервного срыва и безумия; Джека, потерявшего не только меч, но и надежду, и смысл существования. Джека, обросшего густой бородой, в конце концов. А заодно держите объяснение, хоть и не очень убедительное, его вечной молодости.

Сериал казался вам слишком детским, избегающим человеческой крови? Получайте резню в духе «Убить Билла», фонтаны крови и тяжёлые раны, от которых самурай оправляется по несколько серий. Ах да, а ещё он впервые убивает человека и вынужден жить с этим.

Вы спрашивали, почему он дерётся только мечом, хотя давно мог разжиться огнестрелом? Новый Джек не брезгует даже взрывчаткой, а в первой серии вообще рассекает на крутом мотоцикле. Волшебная катана была слишком читерским оружием в стычках с Аку? Отберём у самурая меч и заставим справляться без него.

Вам не нравилось обилие шуточек? К дьяволу их! В новом сезоне заметно меньше юмора, за него отвечают в основном двое злодеев: Аку и робот Скарамуш. Комичная сцена, в которой Скарамуш пытается попасть на корабль, выдаёт, что Тартаковски всё-таки русский. В первую минуту кажется безумной мысль, что западный мультсериал может так явно цитировать «Ну, погоди!». Невольно убеждаешь себя, что это просто совпадение, потом вспоминаешь, откуда родом Дженнди, и гордишься.

Вот только таких моментов в пятом сезоне мало, а мрачности и насилия — много. Это, если угодно, минус: сериал почти потерял одну из своих сторон, сделав всю ставку на другую. Раньше Джека иногда показывали наивным чудаком, который переодевался в женское платье и превращался в петуха. Отныне он в первую очередь неудержимый мститель, готовый головы резать и башню Аку шатать.

Жестокость, пусть и оправданная, с которой Джек совершает свои первые убийства, резко контрастирует с благородством, проявленным им буквально в следующей серии. Только к концу сезона Джек побеждает своих демонов и постепенно становится привычным — застенчивым, ироничным и гладко выбритым.

Самурай стал довольно-таки непоследователен, и, хотя это можно списать на тараканов в его голове, больше это похоже на недоработку Тартаковски. Тем более что и мелкие нестыковки указывают на несогласованность между создателями — например, в одной серии у самурая то появляются, то пропадают «берцы» на ногах. Да и глобальный сюжет, если задуматься, оставляет вопросы. Неужели власть Аку настолько нестерпима, что жители будущего предпочитают помогать Джеку, который в случае успеха, по сути, отменит само их существование?

Но события развиваются слишком быстро и увлекательно, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Ведь самые сильные стороны «Джека» остались при нём. Боевые сцены по-прежнему шикарно поставлены, и теперь их не ограничивает возрастной рейтинг. Графика стала лучше, избавилась от лишней гротескности, стала более детальной, реалистичной и приятной глазу.

И, конечно, никуда не делись стильные приёмы большого кино, игры со светом, цветом и пространством. Драку в белоснежном лесу и символический параллельный монтаж, сравнивающий Джека и волка-одиночку, вы запомните надолго.

Славно, что «Джек» вернулся именно для финальной битвы, для завершения истории. Она и правда слишком затянулась. Но после такого мощного и неожиданного сезона хочется продолжения. Не про Джека — ему пора на покой, а просто чего-то подобного от Тартаковски и его команды.

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