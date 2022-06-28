Сценарист «Оби-Вана Кеноби»: первоначально планировалось снять три фильма

Издание The Direct взяло интервью у сценариста Стюарта Битти, который почти полтора года работал над первоначальной версией «Оби-Вана Кеноби» — ещё на том этапе, когда предполагалось снять фильм. Среди зрителей сериала распространено мнение, что проекту лучше было оставаться как раз в формате полнометражной картины — и вот какие детали о нём рассказал Битти.

Изначальный план заключался в том, чтобы снять про Кеноби целую трилогию.

Битти написал только сценарий фильма. А со сценаристами сериала он в итоге не сотрудничал. «Пришёл Джоби, взял мои наработки и превратил два часа в шесть» (хотя сериал идёт меньше — примерно 4,5 часа).

Когда Битти в 2016-м пришёл питчить идею фильмов Lucasfilm, то он говорил, что для Кеноби нужно три истории, которые покажут его превращение в старика Бена.

Тема первого фильма, который в итоге и лёг в основу шоу, звучала так: «Подчинись воле Силы, оставь ребёнка (Люка) в покое».

Второй фильм был посвящён тому, как Кеноби готовится принять скорую смерти ради спасения Люка в «Новой надежде». Битти хотел придать вес этой сцене, а потому планировал показать, как старый джедай осознаёт свой путь. В этом фильме герой боролся бы сам с собой из-за того, что Квай-Гон раскрыл ему будущее: «Придёт момент, когда тебе придётся пожертвовать собой во благо». Такое, разумеется, потребовало бы принятия.

Тема третьего фильма не упоминается.

И Lucasfilm, и Юэн Макгрегор были готовы воплотить эти идеи, но из-за низких сборов «Хана Соло» компания изменила планы.

В итоге Битти рад, что проект увидел свет в формате сериала и что персонажи в итоге прошли через запланированную им историю.