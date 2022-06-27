«Оби-Ван Кеноби» — это «Последние джедаи» от сериалов? Разбираем драматургию сезона

Наступили тёмные времена. Коварный Император низверг галактическую Республику и уничтожил её защитников-джедаев. Мудрый магистр Оби-Ван Кеноби, один из немногих выживших рыцарей, был вынужден дать бой своему другу и ученику Энакину Скайуокеру, который стал прислужником новой Империи. Оби-Ван одержал верх… и потерял всех, кто был ему дорог. Кеноби ушёл в изгнание, поклявшись оберегать следующее поколение джедаев — Люка и Лею, детей Энакина. Однако трагедии прошлого разбили герою сердце и подточили его уверенность в будущем. Чтобы исполнить свою миссию, Оби-Вану придётся вновь найти свет внутри себя. А также пережить новое столкновение с Энакином, который теперь наводит ужас на галактику, скрываясь за железной маской Дарта Вейдера.

Obi-Wan Kenobi Жанр: космоопера, драма

Шоураннер: Джоби Харольд

В ролях: Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Моузес Ингрэм, Вивьен Лира Блэр, Руперт Френд

Премьерный показ: 27 мая — 22 июня 2022 года, Disney+

Продолжительность: 6 серий по 36–53 минуты

Похоже на: «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) • игра «Джедаи: Павший орден» (2019)

Пора признать — не существует универсального рецепта «Звёздных войн». Полвека назад Джордж Лукас сплёл свою сагу из множества разных стилей и культур: от глупых, но обаятельных комиксов про Флэша Гордона до изящных японских легенд о самураях. В мире далекой-далекой галактики каждый зритель может найти что-то своё… но также и то, что, возможно, покажется ему чуждым, скучным, неправильным. В этом — величие вселенной ЗВ и её проклятие.

Эпизод V в своё время критиковали за излишнюю мрачность и медлительный темп, приквелам досталось за одержимость компьютерной графикой и старомодный сценарий, а трилогия сиквелов раздула в фэндоме такой пожар противоречий, что в дыме от него немудрено угореть по сей день. Однако всё это — «Звёздные войны», и каждый фильм, сериал, комикс или книга по этой франшизе рано или поздно находят своих поклонников и откликаются в их сердцах живым волнением.

Столь долгое вступление необходимо, чтобы объяснить парадокс. Поэпизодные рекапы новейшего ЗВ-сериала «Оби-Ван Кеноби» были выдержаны в критическом ключе, но у этого обзора будет совсем иная тональность. На протяжении пяти недель эту историю разбирали три разных автора, три фаната, и делали они это с равной степенью искренности и профессионализма. Так уж устроена жизнь: у всех нас свои приоритеты и свой опыт. И цель данного текста — помочь зрителям разобраться, насколько «Оби-Ван Кеноби» (проект сложный, подчас дерзкий, местами неровный) созвучен именно вам.

Осторожно, спойлеры! Мы подробно разбираем финальный эпизод «Оби-Вана Кеноби» и весь сериал в целом. Кто выжил, кто умер, кто заглянул на огонёк в гостевом камео — всё здесь. Вас предупредили!]

Последние и первые джедаи

Главное достоинство сериала и его основная «приманка» — актёр Юэн Макгрегор, вернувшийся к роли мудрого джедая через 17 лет после трилогии приквелов. «Оби-Вана Кеноби» разрабатывали прицельно под него, и Макгрегор всегда оставался краеугольным камнем проекта (а также одним из его продюсеров), как бы ни менялись сюжет, формат и состав персонажей.

А изменения были весьма серьёзными. В 2017 году оскароносный сценарист Хоссейн Амини разрабатывал «Оби-Вана» как полнометражный фильм под режиссурой Стивена Долдри, специалиста по престижным психологическим драмам. После кассового провала «Хана Соло» Амини поручили адаптировать историю в сериал для тогда нарождавшегося стриминг-сервиса Disney+. Но тут автор столкнулся с неожиданной проблемой. По слухам, в первой версии сценария Кеноби отправлялся в путешествие по Татуину и защищал малютку Люка от всяческих опасностей. Несложно заметить, что эта завязка по сути дублирует другой недавний ЗВ-сериал, «Мандалорец».

Под руководством нового шоураннера Джоби Харольда и постановщицы Деборы Чоу концепцию изменили, впрочем, сохранив многие из наработок Амини — в титрах он числится соавтором четырех из шести эпизодов сериала. Классический сюжет про «одинокого волка и его волчонка» всё ещё проглядывает в итоговой версии (теперь Кеноби оберегает не Люка, а его сестру), но акценты сместились на самого Оби-Вана, его одиночество и борьбу с демонами прошлого, главным воплощением которых стал Дарт Вейдер. Это история уже не про отцовство, а про исцеление внутренних ран. Не приключение, а драма. Не «Мандалорец», а «Последние джедаи».

Свои ориентиры авторы не скрывают. «Оби-Ван Кеноби» регулярно ссылается на фильм Райана Джонсона: от ракурсов и костюмов (в битве с Вейдером герой одет в тёмно-серую тунику почти такого же фасона, что была на старом Люке в дуэли с Кайло Реном) до сюжетных и тематических элементов. Простолюдины едва сводят концы с концами, пока богачи пируют во дворцах. Отчаянные диверсанты в плохо сидящей униформе проникают во вражескую цитадель. Немногочисленная горстка повстанцев скрывается в заброшенной шахте, а затем уходит от мощного боевого корабля на хлипком транспортнике с иссякающими щитами.

И, конечно же, главная рифма — сам образ павшего джедая. Великий воин, который разочаровался в себе и удалился от мира в пещеру на краю галактики. Некоторым фанатам столь радикальная трактовка любимых героев пришлась не по душе; как в 2017 году, так и сегодня. Но показательно, что авторы «Оби-Вана Кеноби» рискнули пойти даже дальше своего предшественника. В изгнании Люк всё равно оставался духовным наставником, он жил на руинах древнего храма и приглядывал за священными текстами джедаев. «Старик Бен» впервые появляется в кадре, разделывая гигантскую тушу посреди пустыни.

Некогда могучий рыцарь — теперь косматый мясник в вонючих лохмотьях, живущий день ото дня, и по ходу первой серии Чоу постоянно подчёркивает монотонность его существования. Это максимально приземлённый персонаж без намёка на духовность. Люк в «Последних джедаях» продолжает верить в Силу; более того, всё своё изгнание он обосновывает верой в то, что вселенная сама восстановит баланс и джедаям не нужно ей мешать. Бен Кеноби в начале сериала не верит уже ни во что.

Формально Бен не отказывается от своей миссии, продолжает убеждать себя и своих немногочисленных союзников, что когда-нибудь он станет наставником Люка. Но всем понятно, что это самообман. «Дело не в мальчике, и ты это знаешь», — осаживает героя сенатор Бэйл Органа, когда Кеноби отказывается спасать Лею. Приёмный дядя Люка, фермер Оуэн Ларс, в выражениях не стесняется и вскрывает самую суть переживаний Бена. Если джедай возьмётся за обучение мальчика, сын повторит судьбу отца. Кеноби не готов воспитывать Люка.

В контексте общего сюжета «Звёздных войн» это довольно смелая мысль. К финалу трилогии приквелов герои и зрители сравнительно быстро оправляются от трагедии Приказа 66, и «Месть ситхов» заканчивается оптимистичным взглядом в будущее. Но «Оби-Ван Кеноби» (наряду с другими недавними проектами, вроде мультсериала «Бракованная партия» и игры «Джедаи: Павший орден») переосмысливает и усиливает события фильмов. Напоминает, что крушение Республики стало настоящей экзистенциальной катастрофой, в которой мало было уцелеть — её ещё надо как-то пережить. И этот процесс может затянуться надолго.

Часто говорят, будто приквелы неинтересно смотреть: мол, к чему волноваться за героев, если мы давно знаем, кому суждено выжить? Но такой подход сводит живую, эмоциональную историю к формату биографической справки на Википедии. Рекламная кампания «Оби-Вана Кеноби» тоже по привычке накручивала интригу вокруг «матча-реванша» между учителем и учеником, хотя на самом деле драматургическое напряжение сериала лежит в совершенно иной плоскости. Вспомнит ли Бен, что значит быть джедаем? Сможет ли он побороть страх и чувство вины? Как ни крути, за этой схваткой наблюдать намного интереснее!

А главное — такой формат благоволит актёру. В эпизодах I-III Юэн Макгрегор пребывал скорее на вторых ролях (что, впрочем, привычно для его героя), а сам Кеноби оставался надёжным маяком терпения и сочувствия для других персонажей. Сериал наконец-то даёт Оби-Вану возможность выйти вперёд, показать себя с новых сторон и пройти через колоссальные внутренние изменения. Столь полнокровный материал в ЗВ выпадает нечасто.

Макгрегор очевидно наслаждается ролью, и, пожалуй, это одна из сильнейших работ в его карьере. Но не менее важно, что Дебора Чоу его не подгоняет. Ту же историю, наверное, можно было рассказать в формате фильма (как у Джонсона), но 4,5 часа телевизионного хронометража позволяют зрителю присмотреться к герою, располагают к эмпатии. По меркам Голливуда крупные планы здесь держатся чрезвычайно долго. Иногда камера по 10-20 секунд изучает лицо Макгрегора, пока Бен терзается сомнениями, принимает решения, вспоминает детство или даже — вот уж чего не ждёшь от Кеноби! — трепещет от ужаса.

Сила других

Страх — вообще ключевая тема сериала. И неудивительно (хотя и необычно для «Звёздных войн»), что многие свои приёмы «Оби-Ван Кеноби» черпает из хорроров. Например, в третьей серии Дарт Вейдер предстаёт то зловещим видением на горизонте, то тенью на стене, то, наконец, появляется и, не произнеся ни слова, ломает шею случайному ребёнку. Ночные кошмары Бена словно монтировал Джеймс Ван: образы сменяют друг друга на огромной скорости, а милая физиономия мальчишки-Энакина дана встык с обожжённым каркасом из «Мести ситхов». Финальное противостояние на ферме Ларсов снято по всем канонам «Хэллоуина», и даже новый образ Гранд-Инквизитора напоминает скорее клоуна Пеннивайза, нежели оригинальную версию персонажа из мультсериала «Повстанцы».

Что же «Оби-Ван Кеноби» противопоставляет всей этой жути? Как водится, простое и искреннее человеческое тепло. Трагедия Бена — в его эмоциональной изоляции. Герой вроде бы старается ускользнуть от Империи, но на самом деле оберегает себя от новых потерь. Это хорошо заметно во второй серии, когда Кеноби хочет удержать себя от привязанности к Лее, держится холодно и думает только о миссии. Похитители сломали верного дроида девочки? Вот и хорошо, не будет шуметь и привлекать внимание.

Однако джедайское сочувствие не убить. Бен тут же спохватывается и пытается утешить Лею — одна простая сцена иллюстрирует его героизм нагляднее, чем тысячи спасённых планет. Через эволюцию Кеноби сериал подхватывает и важнейший мотив трилогии приквелов: различие между привязанностями и сопереживанием. Крах ордена джедаев наступил не в момент исполнения Приказа 66, а когда рыцари добровольно заточили себя в башне из слоновой кости посреди каменного мегаполиса. Джедаи растеряли связь с другими живыми существами. Теперь Оби-Ван эту связь восстанавливает — потихоньку, осторожно, подчас окольными путями.

Он вынужденно примеряет на себя роль отца Леи («Скорее уж дедушки», — язвительно поправляет она) и постепенно привыкает к маске. Не без труда вспоминает собственную биологическую семью. Не может сдержать улыбку, дотронувшись до послания, оставленного старым товарищем Квинланом на стене убежища. И, наконец, с боем вырвав Лею из крепости Инквизиторов, Бен принимает её руку в свою. Мощнейший, поворотный момент для героя — что интересно, поданный без единого слова.

Поэтому авторам так важно сделать акцент на персонажах второго плана. Настолько, что иные комментаторы поспешили заявить, будто «Оби-Ван Кеноби» — сериал не про Оби-Вана Кеноби. Ну, разве что «с определённой точки зрения».

В этом отношении Харольд и Чоу вновь обращаются к опыту Райана Джонсона. В «Последних джедаях» все персонажи разбиты на тематические тройки: к примеру, моральные метания беглеца Финна с одной стороны выражала идеалистка Роуз, а с другой — нигилист ДиДжей. Точно так же историю Бена в сериале дополняют принцесса Лея и инквизитор Рива. Каждая из них по-своему повторяет путь главного героя и служит тематическим «зеркалом» Кеноби.

В начале сериала Лея, приёмная дочь богатых политиков, бежит от обязанностей и не понимает, что своё высокое положение она может использовать во благо других. Но затем судьба забрасывает её в лагерь беженцев, принцесса привязывается к ним и помогает, чем умеет: чинит проводку в тесном лазу и успокаивает напуганных детей. Как и положено в сказках, в награду она получает символический дар — кобуру без бластера, обещание будущих свершений, доставшееся ей в наследство от повстанцев прошлого.

Если Лея воплощает потенциал Бена к переменам, то Рива — его одержимость травмами прошлого; благо, травма у них одна на двоих. Вся её ярость и энергия (по меркам антагонистов ЗВ Рива вовсю проявляет инициативу) продиктованы жаждой отмщения за Приказ 66. А когда возмездие становится невозможным, героиня… теряется. Бен из начала сериала не смог бы ей ничего предложить. Бен из последней серии протягивает ей руку. Своим примером доказывает возможность исцеления.

Помимо прочего, эволюция Кеноби помогает авторам ответить на одну из главных загадок героя: почему в «Новой надежде» старик не рассказывает Люку всей правды об отце? По первым сериям может показаться, что решение Бена продиктовано страхом, что джедай хочет уберечь юношу от повторения судьбы Энакина. Но к финалу Харольд и Чоу выходят на гораздо более оптимистичный мотив, неожиданно отсылающий не к трилогии приквелов, а к «Скайуокеру: Восход».

«Оби-Ван Кеноби» снова и снова подчёркивает: Люк и Лея — дети величайшего злодея в галактике, настоящего монстра из фильмов ужасов. Но, как и в случае с Рей-наследницей Императора, дурная кровь не определяет их судьбу. Проведя время с Леей, Бен подмечает в ней лучшие черты её родителей. И позднее, рассказывая девочке об Энакине и Падме, он говорит с любовью и надеждой, а не страхом. Но ещё важнее, что он называет её «принцесса Лея Органа», а сцена завершается возвращением девочки к приёмным родителям. Лея отбрасывает былые сомнения и принимает Бэйла и Брею как свою настоящую семью — так же как сама потом примет Рей в семейство Скайуокеров.

Не забывают авторы и о другом наследнике Энакина. И хотя сам Люк пока не терзается вопросами идентичности, они более чем актуальны для его дяди и тёти. В «Новой надежде» мечтательный юноша казался чужаком в прагматичном хозяйстве Оуэна и Беру. Но, защищая Люка в финале «Оби-Вана Кеноби», герои проявляют такую любовь и самоотверженность, что становится очевидно: своим характером Скайуокер-младший обязан им не меньше, чем отцу.

Рыцари павшей Республики

А что же Дарт Вейдер? На фоне столь яркого развития Бена, Леи и Ривы он в сериале выглядит несколько блёкло, статично. Но в том-то и суть: Вейдер безнадёжно застрял в плену прошлого. Он так одержим противостоянием с Кеноби, что забывает про всё остальное — это не «сюжетная дыра», а характеристика персонажа, переходящая из серии в серию.

Как и обещала рекламная кампания, учитель и ученик снова сходятся в битве — дважды. Однако прежде всего Дебору Чоу интересует не техническая зрелищность поединков, а эмоциональное состояние героев. Между третьей и шестой серией Бен меняется до неузнаваемости. Испуганный старик, слепо плутающий по песчаному карьеру и едва уворачивающийся от ударов, вновь становится великим воином, возвращает себе мотивацию и смысл жизни. Очередная перекличка с «Последними джедаями»: Вейдер сражается, чтобы похоронить своё прошлое, Бен — чтобы защитить будущее.

Чоу наверняка понимала, что ей не перещеголять мифический размах баталий из «Мести ситхов», особенно в условиях телевизионного бюджета. Но постановщица нашла оригинальный выход из ситуации: пожалуй, никогда прежде в ЗВ-дуэлях так активно не использовалась Сила! Вероятно, это отчасти обусловлено любовью авторов к видеоиграм (в сериале немало отсылок к циклу Jedi Knight и уже упомянутому «Павшему ордену»), но главная причина — безусловно, драматургическая.

Следуя заветам самого Джорджа Лукаса, «Оби-Ван Кеноби» показывает Силу не просто как арсенал волшебных приёмов, но как поэтический образ, иллюстрацию связи героя с ритмами вселенной. Пока Бен оглушён своим страхом, он едва может сдвинуть с места крошечную деталь и пропускает встречу с агентом повстанцев, невольно запуская цепь трагических событий. Но какая перемена в последних сериях! Найдя своё место среди других людей, а значит — в Силе, Бен вновь слышит её предостережения, демонстрирует чудеса телекинеза и наконец-то восстанавливает связь со своим погибшим учителем Квай-Гоном.

В последней дуэли Вейдер погребает Кеноби под грудой валунов (а на самом деле, конечно, под грузом вины и поражений), но заново обретённая надежда позволяет герою буквально снять камень с души… а потом зарядить этим камнем прямо по обидчику. Бен побеждает свою травму, отпускает прошлое и примиряется со смертью Энакина. «Прощай, Дарт», — говорит он поверженному противнику и неожиданно задаёт новый эмоциональный смысл их первой-последней встрече в оригинальных «Звёздных войнах».

Собственно, ради таких моментов и стоило снимать «Оби-Вана Кеноби». Сериал с большим старанием и умом вписывает себя в киносагу «Звёздные войны»: усиливает значение приквелов, переосмысливает оригинальную трилогию и тематически перекликается с сиквелами. При этом он, несомненно, остаётся сериалом — и визуально, и драматургически. Это не «Эпизод 3,5», но самостоятельная история в рамках единого большого сюжета. Её едва ли можно назвать обязательной для «понимания» вселенной ЗВ, но без «Оби-Вана Кеноби» эта франшиза смотрелась бы чуть-чуть беднее.