Сценарист «Слова пацана» напишет новую экранизацию «Приключений Электроника»

Кинокомпания «Водоворот» запустила в производство новую адаптацию «Приключений Электроника» Евгения Велтистова.

Сценарий напишет Андрей Золотарев, известный по популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Главный вызов для авторов — выбрать актера на роль Сыроежкина. Как с этим успехи, пока не уточняется.

У проекта пока нет даты выхода.