Сценарист «Слова пацана» напишет новую экранизацию «Приключений Электроника»

Кинокомпания «Водоворот» запустила в производство новую адаптацию «Приключений Электроника» Евгения Велтистова.
Сценарий напишет Андрей Золотарев, известный по популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Главный вызов для авторов — выбрать актера на роль Сыроежкина. Как с этим успехи, пока не уточняется.
У проекта пока нет даты выхода.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.