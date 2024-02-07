Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» продлили на второй сезон

Генеральный директор Discney Боб Айгер в рамках финансового отчета рассказал, что «Перси Джексон и Олимпийцы» получит второй сезон.

В основу продолжения сериала ляжет роман «Перси Джексон и Море чудовищ». Героям предстоит отправиться в Бермудский треугольник в поисках Золотого руна и попавшего в беду Гроувера, чтобы спасти Лагерь полукровок.

Автор серии Рик Риордан уже отметил, что с нетерпением ждет, чтобы как можно скорее приступить к работе над новым сезоном.

Поднять мачты, сняться с якоря! Будьте наготове, полубоги. Мы отплываем в Море чудовищ!

На сегодняшний день просмотры первого сезона составили 110 миллионов часов. А первый эпизод за три недели собрал 26,2 миллиона просмотров на Disney+ и Hulu.