На Amazon Prime Video наконец-то вышли первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти». Каждый длится больше часа.
Остальные серии будут выходит раз в неделю, финал сезона ожидается в октябре.
- Эпизоды 1 и 2: 1 сентября
- Эпизод 3: 9 сентября
- Эпизод 4: 16 сентября
- Эпизод 5: 23 сентября
- Эпизод 6: 30 сентября
- Эпизод 7: 7 октября
- Эпизод 8: 14 октября
И хотя Amazon Prime недоступен из России, компания подготовила русские субтитры.
Вступительную заставку можно посмотреть отдельно.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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