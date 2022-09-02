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    Новости

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Amazon Prime Video

    2 сентября 2022
    02.09.2022
    1486
    0 минут на чтение
    Утечка: второй тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

    На Amazon Prime Video наконец-то вышли первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти». Каждый длится больше часа.

    Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Amazon Prime Video

    Остальные серии будут выходит раз в неделю, финал сезона ожидается в октябре.

    • Эпизоды 1 и 2: 1 сентября
    • Эпизод 3: 9 сентября
    • Эпизод 4: 16 сентября
    • Эпизод 5: 23 сентября
    • Эпизод 6: 30 сентября
    • Эпизод 7: 7 октября
    • Эпизод 8: 14 октября

    И хотя Amazon Prime недоступен из России, компания подготовила русские субтитры.

    Вступительную заставку можно посмотреть отдельно.

     

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