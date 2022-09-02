Сериал «Властелин колец: Кольца власти» вышли на Amazon Prime Video

На Amazon Prime Video наконец-то вышли первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти». Каждый длится больше часа.

Остальные серии будут выходит раз в неделю, финал сезона ожидается в октябре.

Эпизоды 1 и 2: 1 сентября

Эпизод 3: 9 сентября

Эпизод 4: 16 сентября

Эпизод 5: 23 сентября

Эпизод 6: 30 сентября

Эпизод 7: 7 октября

Эпизод 8: 14 октября

И хотя Amazon Prime недоступен из России, компания подготовила русские субтитры.

Вступительную заставку можно посмотреть отдельно.