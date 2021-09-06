«Шан-Чи» очень хорошо стартовал в американском прокате. Лучше была только «Черная вдова»

«Шан-Чи и легенда десяти колец» в первый уикэнд показал очень хороший результат, собрав в домашнем прокате чуть больше 71 миллиона долларов.
Это второй лучший старт в 2021 году. Лидером остается «Черная вдова» с 80,3 миллионами, а третье место занимает «Форсаж 9» с 70 миллионами долларов.
За пределами США кинокомикс собрал за выходные 56 миллионов долларов. Итого он принес авторам больше 127 миллионов долларов.
Также стоит отметить, что «Шан-Чи» показывают только в кинотеатрах, тогда как «Черную вдову» параллельно выпустили в сервисе Disney+.
Премьера картины состоялась 2 сентября. Критики и обычные зрители встретили фильм очень тепло.
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