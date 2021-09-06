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    Новости

    «Шан-Чи» очень хорошо стартовал в американском прокате. Лучше была только «Черная вдова»

    6 сентября 2021
    06.09.2021
    411
    0 минут на чтение
    «Шан-Чи» очень хорошо стартовал в американском прокате. Лучше была только «Черная вдова»

    «Шан-Чи и легенда десяти колец» в первый уикэнд показал очень хороший результат, собрав в домашнем прокате чуть больше 71 миллиона долларов.

    Это второй лучший старт в 2021 году. Лидером остается «Черная вдова» с 80,3 миллионами, а третье место занимает «Форсаж 9» с 70 миллионами долларов.

    За пределами США кинокомикс собрал за выходные 56 миллионов долларов. Итого он принес авторам больше 127 миллионов долларов.

    Также стоит отметить, что «Шан-Чи» показывают только в кинотеатрах, тогда как «Черную вдову» параллельно выпустили в сервисе Disney+.

    Премьера картины состоялась 2 сентября. Критики и обычные зрители встретили фильм очень тепло.

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     Игорь Хованский |  26.08.2021

    Если вам нужны только трюки и шутки — вам сюда. Если сюжет без штампов и раскрытые персонажи — проходите мимо.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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