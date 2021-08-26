«Шан-Чи и легенда десяти колец»: лучше бы мастер был пьяный!

Мастера боевых искусств Шан-Чи растили как беспощадного убийцу, но он выбрал для себя другую судьбу. Однако у организации «Десять колец», от которой он сбежал, длинные руки. Шан-Чи придётся оставить спокойную жизнь и принять бой.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Жанр: супергеройское фэнтези

Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон

В ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео

Премьера в России: 2 сентября 2021

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) • «Герой» (2002) • «Чёрная Пантера» (2018)

Четвёртая фаза киновселенной Marvel наконец-то стартовала (и почему это звучит как начало отчёта о выполнении злодейского плана?). И если постоянно откладываемую «Черную Вдову» можно считать лишь прологом к ней, то «Шан-Чи и легенда десяти колец» — уже полноценный подъём занавеса. Это фильм о новом для вселенной герое — мастере кунг-фу.

Этого персонажа придумали в 1970-е на волне успеха фильмов с Брюсом Ли, и после всплеска популярности он в основном пребывал на вторых-третьих ролях. Фильм про него разрабатывали ещё с начала века, но каких-то пять лет назад очевидным решением было бы отправить Шан-Чи в сериал наподобие «Железного Кулака». Вероятно, оценив несомненный успех «Черной Пантеры», в Marvel пришли к выводу, что при должном подходе и малоизвестный персонаж может стать новым любимцем фанатов.

Начинается «Шан-Чи» с рассказа о тех самых десяти кольцах (хотя по сути это браслеты) и о том, как с их помощью великий завоеватель Вэньву тысячу лет покорял Азию. И как никто не мог ему противостоять, пока гордого воина не настигла любовь в лице Цзян Ли — не менее выдающейся воительницы. Показанный на экране поединок Вэньву и Цзян Ли скорее напоминает изящный танец, чем бой насмерть. Во имя любви Вэньву отказался от жестокости и посвятил себя семье — жене и детям Шан-Чи и Сялин.

Однако тысячу лет прошлого не сбросить, как грязную одежду: вскоре Вэньву потерял Цзян Ли, ожесточился сильнее прежнего, восстановил организацию и стал превращать Шан-Чи в машину для убийства. Сялин слишком напоминала ему о жене, и он предпочитал не замечать её — девочка была вынуждена подглядывать за тренировками мальчиков и упражняться, когда её никто не видел. Шан-Чи не захотел быть киллером на службе у отца, сбежал в США, поступил в университет, нашёл друзей и до поры до времени забыл о «Десяти кольцах». Но и его, конечно, прошлое не в покое не оставило.

История Шан-Чи — типичный путь героя по Джозефу Кэмпбеллу. Молодой мастер боевых искусств старательно игнорирует зов приключений и старается жить в своё удовольствие. Но весточка от сестры, за которой следует нападение убийц, заставляет его отправиться на родину вместе с подругой Кэти, даже не подозревавшей о скрытой жизни парня, которого она знала как Шона. В пути Шан-Чи встретит помощников, обретёт наставников и столкнётся со сложными испытаниями, прежде чем воспрянуть и стать сильнее для финальной битвы.

Лучше этой формулы для презентации нового героя в Marvel пока не изобрели. Отвлечь внимание от её избитости способны яркие персонажи, захватывающие спецэффекты, уместный юмор. С эффектами и юмором у студии проблем не бывает. За постановку трюков отвечал Брэд Аллан, много лет работавший на фильмах с Джеки Чаном (7 августа Брэд скончался; фильм посвящён его памяти). Сцена, где на Шан-Чи и Кэти нападают в автобусе, — одна из самых динамичных, наполненных адреналином драк в тесном пространстве, что можно увидеть в фильмах Marvel. Будут и другие залихватские потасовки, снятые на фоне зелёного экрана, но ничего сравнимого по накалу с поездкой по склонам Сан-Франциско вы не встретите. А шутками здесь заведует Кэти, неунывающая героиня Аквафины. После особенно бестолковых ситуаций она подхватывает и высказывает вслух мысли зрителя, разряжая обстановку.

С яркостью остальных персонажей дело обстоит хуже. Шан-Чи — герой приятный и близкий зрителю в своём нежелании жить по чужой указке, но вместе с тем инертный и скучный. У него нет серьёзных недостатков, перед ним не ставят действительно сложных выборов: зовут — приезжает, нападают — защищается, сажают в темницу — сбегает. На экране его постоянно затмевают — то Кэти со своими приколами, то Вэньву с оправданной жестокостью, то тётя Цзян Нань с мудрой улыбкой. Нам явно обозначают моменты, когда герой проходит духовную эволюцию, но не показывают, как он до них добрался. А его сестра Сялин, несмотря на явную самостоятельность и успехи что в боевых искусствах, что в управлении собственным бойцовским клубом, так и не выходит из зыбкой тени Шан-Чи до конца фильма.

Если создатели фильма рассчитывали, что сопереживать герою зритель станет просто по факту его нахождения на экране, то его противника выписывали более тщательно. В Marvel прекрасно понимают, насколько бездарны были злодеи в большинстве ранних фильмов киновселенной, поэтому раскрытию антагониста отведено значительное экранное время. Роль Мандарина доверили талантливейшему актёру Тони Люну, для которого «Шан-Чи» стал первым англоязычным фильмом за почти сорокалетнюю карьеру.

Люн пытается наделить Мандарина реальными чувствами, показывает влюблённость и боль своего героя, оправдывает его одержимость, но исправить глупости сценария не под силу и ему. Мы правда должны поверить, что здоровый, вечно молодой мужчина впервые за тысячу лет влюбился и завёл семью только на исходе XX века? А говорят, это миллениалы не торопятся жить взрослой жизнью! Или что любовь может так изменить закоренелого вояку, что он резко забросит свои кольца, которые должны были стать второй кожей, свою армию, которая должна была стать его основной семьёй, и начнёт бегать за подгузниками?

Уделяя огромное внимание характеру основного злодея, фильм совершенно забывает про второстепенных. Парень с тесаком вместо руки — кто он без него? Как он его получил, где обучался, как попал на службу к Мандарину? Ответа не будет. Жестокий учитель Шан-Чи в маске — по совместительству лучший ассасин на службе Мандарина — ни разу не покажет лица, не произнесёт ни слова. Порой действия оказываются громче любых фраз, но хотелось бы хоть что-то узнать про его костюм, молчание и про то, почему он так крут.

Про сами десять колец, кстати, мы тоже ничего не узнаем. Их происхождение останется тайной — и это, возможно, к лучшему, чтобы зрительское внимание не рассеивалось. Но ещё нам не расскажут, действуют ли побрякушки, находясь не в полном комплекте, какой набор сил действительно дают, помимо бессмертия и стрельбы лучами, какие ограничения накладывают. И «Властелин колец», и даже, пардон, «Дневной Дозор» описывали атрибуты артефактов куда внятнее, не скатываясь в лекцию!

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — один из наиболее самостоятельных фильмов киновселенной: его можно смотреть, не зная, кто такие Мстители и как Щ.И.Т. оказался под колпаком у «Гидры». Но это было бы достоинством, если бы картина рассказывала стройную самоценную историю. При столь неряшливом построении мира любое камео из предыдущих фильмов воспринимаешь с благодарностью и не хочешь отпускать.

Фильм нельзя назвать плохим — всё же у Marvel есть уровень, ниже которого студия не опускается. Он красив и самобытен, но по уровню необязательности для просмотра находится где-то рядом с «Капитаном Марвел». Когда Шан-Чи появится в следующем фильме MCU, он наверняка представится, а Кэти обаятельно подшутит над другом, и этого будет достаточно, чтобы получить представление о герое. Если у вас нет особенной ностальгии по лентам с Брюсом Ли и Джеки Чаном или любви к жанру уся (китайскому фэнтези), то фильм смело можно пропускать.