«Шан-Чи и легенда десяти колец»: лучше бы мастер был пьяный!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Жанр: супергеройское фэнтези

Режиссёр: Дестин Дэниел Креттон

В ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина, Мишель Йео

Премьера в России: 2 сентября 2021

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000) • «Герой» (2002) • «Чёрная Пантера» (2018)