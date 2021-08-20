Шоураннер «Ведьмака» подписала многолетний контракт с Netflix

Лорен Шмидт Хиссрич подписала многолетний контракт с Netflix, согласно которому она будет писать сценарии и продюсировать различные проекты онлайн-кинотеатра — судя по всему, не только во вселенной «Ведьмака».
Сейчас девушка работает над вторым сезоном «Ведьмака», сериалом-приквелом с подзаголовком «Истоки крови» и анимационным фильмом о Весемире под названием «Кошмар волка».
Представительница Netflix Бела Баджария отметила, что стриминговый сервис очень доволен сотрудничеством с Хиссрич.
Лорен — невероятно талантливый человек с сильным творческим видением и разнообразным набором навыков, который она привносит в каждый проект. Работа Лорен над «Ведьмаком» прочно закрепила за ней статус выдающегося создателя и шоураннера, и мы рады продолжить работу с ней над будущими проектами.
«Кошмар волка» выйдет 23 августа, а второй сезон «Ведьмака» — 17 декабря. Премьера «Истоков крови» запланирована на 2022 год.
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