Шоураннер «Ведьмака» сравнила Дикую охоту с Таносом из фильмов Marvel

Шоураннер и исполнительный продюсер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич сравнила Дикую охоту, которая несколько раз упоминается во втором сезоне, с Таносом из киновселенной Marvel.

По ее словам, в дальнейшем авторы собираются уделить мистическим всадникам немало внимания, чтобы они не превратились в просто злых ребят.

Мне нравится, что Дикая охота — это предвестники гибели. И именно так они описываются в книгах. Их всегда упоминаются, когда приближается война. И поэтому они окружены этой мрачной загадочностью.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря. А в 2022-м состоится премьера его спин-оффа под названием «Истоки крови».