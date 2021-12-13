Шоураннер «Ведьмака» сравнила Дикую охоту с Таносом из фильмов Marvel

Шоураннер и исполнительный продюсер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич сравнила Дикую охоту, которая несколько раз упоминается во втором сезоне, с Таносом из киновселенной Marvel.
По ее словам, в дальнейшем авторы собираются уделить мистическим всадникам немало внимания, чтобы они не превратились в просто злых ребят.
Мне нравится, что Дикая охота — это предвестники гибели. И именно так они описываются в книгах. Их всегда упоминаются, когда приближается война. И поэтому они окружены этой мрачной загадочностью.
Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря. А в 2022-м состоится премьера его спин-оффа под названием «Истоки крови».
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Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона, а основная сюжетная линия с Геральтом и Цири и вовсе выше всяких похвал. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.
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