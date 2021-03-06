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    Шоураннеры «Очень странных дел» и Спилберг экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»

    6 марта 2021
    Кот-император
    06.03.2021
    1473
    1 минута на чтение
    «Оно 2», «Касл-Рок», «Тёмная башня» и ещё 15 грядущих экранизаций Кинга 16

    По данным THR, режиссёр Стивен Спилберг нашёл команду для многострадальной экранизации романа Кинга «Талисман». Постановщик купил у писателя права ещё за два года публикации (а книга вышла в 1984 году!), и с тех пор пытается найти нужное изложение сюжета и людей, которые готовы взяться за проект. И, кажется, теперь он их нашёл.

    Шоураннером и сценаристом «Талисмана» выступит Кёртис Гвинн, работавший исполнительным продюсером на «Очень странных делах». Производством займётся Netflix совместно со студией Спилберга Amblin Television и Paramount Television.

    Сами создатели «Очень странных дел» братья Дафферы выступят исполнительными продюсерами проекта.

    Над «Талисманом» Кинг работал вместе с писателем Питером Страубом. В России эту книгу издавали также под названием «Столкновение миров». Она рассказывает о мальчике по имени Джек Сойер и его матери, которые вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Мать Джека скоро умрёт от рака, и мальчик не знает, как ей помочь. Но вскоре он узнаёт, что ему предстоит открыть проход между мирами и найти таинственный Талисман. С его помощью Джек может спасти не только маму, но и весь мир. У «Талисмана» есть продолжение — роман «Чёрный дом» про повзрослевшего Джека.

    В 2018 году режиссёром проекта мог стать Джош Бун («Противостояние», «Новые мутанты»).

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     Александр Стрепетилов |  28.07.2016

    Сериал, как будто написанный Кингом и снятый Спилбергом, умело воссоздаёт мистическую атмосферу фильмов 1980-х.

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    Кот-император
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