Шоураннеры «Очень странных дел» и Спилберг экранизируют роман Стивена Кинга «Талисман»

По данным THR, режиссёр Стивен Спилберг нашёл команду для многострадальной экранизации романа Кинга «Талисман». Постановщик купил у писателя права ещё за два года публикации (а книга вышла в 1984 году!), и с тех пор пытается найти нужное изложение сюжета и людей, которые готовы взяться за проект. И, кажется, теперь он их нашёл.

Шоураннером и сценаристом «Талисмана» выступит Кёртис Гвинн, работавший исполнительным продюсером на «Очень странных делах». Производством займётся Netflix совместно со студией Спилберга Amblin Television и Paramount Television.

Сами создатели «Очень странных дел» братья Дафферы выступят исполнительными продюсерами проекта.

Над «Талисманом» Кинг работал вместе с писателем Питером Страубом. В России эту книгу издавали также под названием «Столкновение миров». Она рассказывает о мальчике по имени Джек Сойер и его матери, которые вынуждены переезжать с места на место, спасаясь от долгов и гонений. Мать Джека скоро умрёт от рака, и мальчик не знает, как ей помочь. Но вскоре он узнаёт, что ему предстоит открыть проход между мирами и найти таинственный Талисман. С его помощью Джек может спасти не только маму, но и весь мир. У «Талисмана» есть продолжение — роман «Чёрный дом» про повзрослевшего Джека.

В 2018 году режиссёром проекта мог стать Джош Бун («Противостояние», «Новые мутанты»).