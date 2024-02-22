Сиквел «Джокера» стоит на 145 млн долларов дороже оригинала

Журналисты Variety со ссылкой на свои источники рассказали, что бюджет «Джокера: Безумие на двоих» составил около 200 миллионов долларов.
Из этой суммы 20 миллионов долларов приходятся на Хоакина Феникса и еще 12 миллионов — на Леди Гагу.
Для сравнения, оригинальный фильм стоил всего 55 миллионов. А сборы картины составили чуть больше миллиарда долларов, что наверняка добавило уверенности в успехе сиквела.
Как утверждают источники Variety, глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав распорядился не жалеть денег на звезд и именитых режиссеров.
Компания хочет использовать их как своего рода дополнительное преимущество для продажи бизнеса.
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