Слух: в 2022 году выйдет Assassin’s Creed про Крестовые походы и тамплиеров

Французский блогер j0nathan обнаружил в файлах Assassin’s Creed Valhalla упоминание третьего дополнения под рабочим названием Meteor.

Прежде он неоднократно раскрывал достоверную информацию об играх серии, в том числе дату релизу «Вальгаллы» до анонса.

Интересно, что у Ubisoft в контент-плане указаны только два DLC: «Гнев друидов», действие которого развернется в Ирландии, и «Осада Парижа».

En fouillant dans les fichiers de #ACValhalla on peut trouver des traces d'un possible troisième DLC intitulé "Meteor" 👀 Affaire à suivre… pic.twitter.com/SMkaqr3Zij

Возможно, «Метеор» давно отменили, однако испанский ютубер Rafti заявил, что это будет самостоятельное дополнение в духе Far Cry: New Dawn, которое выйдет в 2022 году вместо новой части Assassin’s Creed.

Ahora que ha salido a la luz puedo hablar de esto, sin dar detalles. Hablo en base a la imagen.

NO esperéis un juego completo de la saga en 2022. Como se puede ver en la imagen es un DLC NUEVO e imagino que será como Far Cry New Dawn.

Y si, Meteor es el actual nombre en clave

