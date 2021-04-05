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    Новости

    Слух: в 2022 году выйдет Assassin’s Creed про Крестовые походы и тамплиеров

    5 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    05.04.2021
    740
    1 минута на чтение
    Слух: в 2022 году выйдет Assassin's Creed про Крестовые походы и тамплиеров

    Французский блогер j0nathan обнаружил в файлах Assassin’s Creed Valhalla упоминание третьего дополнения под рабочим названием Meteor.

    Прежде он неоднократно раскрывал достоверную информацию об играх серии, в том числе дату релизу «Вальгаллы» до анонса.

    Интересно, что у Ubisoft в контент-плане указаны только два DLC: «Гнев друидов», действие которого развернется в Ирландии, и «Осада Парижа».

    Возможно, «Метеор» давно отменили, однако испанский ютубер Rafti заявил, что это будет самостоятельное дополнение в духе Far Cry: New Dawn, которое выйдет в 2022 году вместо новой части Assassin’s Creed.

    Также ходят слухи, что события DLC развернутся во времена Крестовых походов, а в центре внимания снова будут тамплиеры.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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