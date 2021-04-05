Слух: в 2022 году выйдет Assassin’s Creed про Крестовые походы и тамплиеров

Французский блогер j0nathan обнаружил в файлах Assassin’s Creed Valhalla упоминание третьего дополнения под рабочим названием Meteor.
Прежде он неоднократно раскрывал достоверную информацию об играх серии, в том числе дату релизу «Вальгаллы» до анонса.
Интересно, что у Ubisoft в контент-плане указаны только два DLC: «Гнев друидов», действие которого развернется в Ирландии, и «Осада Парижа».
En fouillant dans les fichiers de #ACValhalla on peut trouver des traces d'un possible troisième DLC intitulé "Meteor" 👀 Affaire à suivre… pic.twitter.com/SMkaqr3Zij
— j0nathan⚡ (@xj0nathan) April 3, 2021
Возможно, «Метеор» давно отменили, однако испанский ютубер Rafti заявил, что это будет самостоятельное дополнение в духе Far Cry: New Dawn, которое выйдет в 2022 году вместо новой части Assassin’s Creed.
Ahora que ha salido a la luz puedo hablar de esto, sin dar detalles. Hablo en base a la imagen.
NO esperéis un juego completo de la saga en 2022. Como se puede ver en la imagen es un DLC NUEVO e imagino que será como Far Cry New Dawn.
Y si, Meteor es el actual nombre en clave
— Rafiti (@TheRAFITI69) April 3, 2021
Также ходят слухи, что события DLC развернутся во времена Крестовых походов, а в центре внимания снова будут тамплиеры.
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