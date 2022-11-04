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    Слух: Звезда «Логана» и «Тёмных начал» Дафни Кин сыграет в сериале «Аколит» по «Звёздным войнам»

    4 ноября 2022
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    04.11.2022
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    0 минут на чтение
    «Аколит»

    Дафни Кин, сыгравшая мутанта Лору Кинни (Икс-23) в фильме «Логан», присоединилась к актёрскому составу сериала «Звёздные войны: Аколит». Об этом сообщили инсайдеры изданию Above the Line.

    В актёрском составе также значатся Амандла Стенберг, Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн») и Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»). Шоураннером выступает Лесли Хэдланд, создательница сериала «Жизнь матрешки».

    Сюжет шоу разворачивается в последние дни эры Расцвета Республики (по которой сейчас выходят комиксы и книги). «Аколит» описывается как экшен-триллер с элементами боевых искусств, сериал покажет закоулки тёмной стороны Силы и её влияние на галактику.

    Премьера намечена на следующий год. Всего запланировано восемь эпизодов.

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