Слух: Звезда «Логана» и «Тёмных начал» Дафни Кин сыграет в сериале «Аколит» по «Звёздным войнам»

Дафни Кин, сыгравшая мутанта Лору Кинни (Икс-23) в фильме «Логан», присоединилась к актёрскому составу сериала «Звёздные войны: Аколит». Об этом сообщили инсайдеры изданию Above the Line.

В актёрском составе также значатся Амандла Стенберг, Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн») и Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»). Шоураннером выступает Лесли Хэдланд, создательница сериала «Жизнь матрешки».

Сюжет шоу разворачивается в последние дни эры Расцвета Республики (по которой сейчас выходят комиксы и книги). «Аколит» описывается как экшен-триллер с элементами боевых искусств, сериал покажет закоулки тёмной стороны Силы и её влияние на галактику.

Премьера намечена на следующий год. Всего запланировано восемь эпизодов.