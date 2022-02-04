СМИ: Дакота Джонсон ведёт переговоры о роли Мадам Паутины

По данным Deadline, Дакота Джонсон («50 оттенков серого») ведёт переговоры о роли загадочной Мадам Паутины в сольной картине. Если сделку подтвердят и всё пройдёт успешно, то для Sony эта картина станет первой с женским персонажем в главной роли в их Паучьей вселенной.

Мы ранее уже немного рассказывали о проекте, но за пару лет деталей больше не стало. Фильм будет снимать телережиссёр Си Джей Кларксон. У неё большой опыт работы на ТВ, она снимала «Декстера», «Жизнь на Марсе», «Банши», «Джессику Джонс», «Оранжевый — хит сезона» и многие другие проекты. За сценарий отвечают авторы «Морбиуса» Мэтт Сазама и Берк Шарплесс (в их портфолио также сериал «Затерянные в космосе», «Могучие рейнджеры», «Боги Египта» и «Дракула» 2014 года).

Источники отмечают, что «проект может стать чем-то ещё», поскольку в комиксах и мультсериале Мадам Паутина — подключённая к системе жизнеобеспечения пожилая женщина. Которая лично ни в каких драках со злодеями не участвует. Но из-за экстрасенсорных способностей источники издания называют её «Доктором Стрэнджем от Sony».

Впервые Мадам Паутина появилась в 210-м выпуске комикса The Amazing Spider-Man издательства Marvel в 1980 году (сценарист Дэнни О’Нил и художник Джон Ромита-младший). Её настоящее имя — Кассандра Уэбб. Это пожилая слепая женщина, страдающая хроническим нервно-мышечным заболеванием, из-за которого ей трудно двигаться и дышать. Кассандра связана с системой жизнеобеспечения, которая напоминает паучью сеть. Она обладает ясновидением и выступает союзником Человека-паука. Мадам Паутина также появлялась в мультсериале и нескольких видеоиграх.