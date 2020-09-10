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    Новости

    СМИ: «Дюну» и «Чудо-женщину 1984» могут сдвинуть снова

    10 сентября 2020
    Кот-император
    10.09.2020
    2509
    1 минута на чтение
    СМИ: «Дюну» и «Чудо-женщину 1984» могут сдвинуть снова

    На днях в ограниченный американский прокат вышел «Довод» Кристофера Нолана. И хотя фильм крутят в некоторых штатах, в крупных городах типа Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Нью-Йорка его посмотреть пока нельзя. На фоне сборов картины — 152 миллиона долларов по миру при бюджете в 200 миллионов — издание Deadline обратилось к источникам, чтобы узнать о судьбе других фильмов осени и зимы.

    Инсайдеры говорят, что Warner Bros. снова планирует перенести «Чудо-женщину 1984» — из-за неутешительной кассы «Довода». Сейчас фильм запланирован на 2 октября (1 октября в России), и его могут сдвинуть на ноябрь или декабрь. При этом «Дюну», которая предварительно стоит на 17 декабря, могут и вовсе отправить на 2021-й. Источники оценивают, что кинотеатры в крупных городах США откроют в конце сентября или начале октября — и WB хочет, чтобы у «Довода» было как можно более широкое окно проката для сборов. Соответственно, компании не выгодно размывать внимание зрителя ещё и «Чудо-женщиной».

    Другая возможная причина переноса фильма про Диану на ноябрь — потенциально свободный ноябрьский слот. Disney раздумывают над очередным переносом «Чёрной вдовы» с этого месяца. Кроме того, источники утверждают, что мультфильм «Душа» от Pixar могут отправить на Disney+.

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    Кот-император
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