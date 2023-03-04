СМИ: Джонатан Крисел ведёт переговоры о постановке продолжения «Детектива Пикачу»

Deadline сообщает, что Legendary Entertainment ведёт переговоры с режиссёром Джонатаном Криселом о постановке второй части фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Сценарий напишет Крис Галлетта, известный по фильму «Короли лета».

Режиссёр Крисел работал над сериалами «Портландия», «Баскетс», «Призраки», «Лунная база 8» и «Мужчина ищет женщину», а продолжение «Детектива Пикачу» станет его дебютом в полнометражной режиссуре.

Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» вышел в 2019 году. Это киноадаптация одноименной игры для Game Boy и других платформ. В фильме Пикачу — говорящий покемон, который обожает кофе и раскрывать преступления. Его озвучил Райан Рейнольдс.