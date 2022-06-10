СМИ: Marvel подыскала режиссёра для съёмок «Громовержцев»

По данным Deadline, Marvel Studios подыскала режиссёра на один из будущих фильмов киновселенной — «Громовержцев». Компания хочет предложить должность постановщика Джейку Шрейеру, который известен больше по сериальным работам: «Бесстыдники», «Новый вишнёвый вкус», «Ложа 49», «Шучу». В 2012-м вышел его полнометражный фильм «Робот и Фрэнк».

О «Громовержцах» почти ничего неизвестно. Фильм вдохновлён одноимённой командой суперзлодеев из комиксов, которых правительство отправляет на опасные миссии (кто-то сказал «Отряд самоубийц»?). Также непонятно, кто именно войдёт в эту команду. Впрочем, в Киновселенной уже достаточно персонажей, которые могли бы стать частью отряда — взять того же Барона Земо, который и в комиксах состоял в «Громовержцах».

Источники Deadline говорят, что студия уже связалась с некоторыми актёрами, чтобы проверить занятость на следующее лето — в этот период примерно и хотят снимать фильм.

В комиксах в команду «Громовержцев» входили ещё Елена Белова, Таскмастер, Зимний солдат, Агент США, генерал Росс. The Wrap пишет, что может вернуться Белова — снова в исполнении Флоренс Пью.