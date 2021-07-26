СМИ: Netflix готовит игровой сериал по «Покемонам»

По данным Variety, Netflix запускает в работу игровой сериал (не анимационный) по вселенной «Покемонов».
Пока что проект на очень ранних стадиях, так что подробностей о сюжете нет. Источники сообщают, что сценаристом и продюсером выступает Джо Хендерсен, известный про сериалу «Люцифер», который ныне завершается на сервисе. Шестой и последний сезон выйдет 10 сентября.
Эти же источники говорят, что шоу, как и полнометражный «Детектив Пикачу» c Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом, будет сочетать реальные съёмки и компьютерную графику.
Больше подробностей о сериале нет.
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