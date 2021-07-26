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    Новости

    СМИ: Netflix готовит игровой сериал по «Покемонам»

    26 июля 2021
    26.07.2021
    602
    0 минут на чтение
    СМИ: Netflix готовит игровой сериал по «Покемонам»

    По данным Variety, Netflix запускает в работу игровой сериал (не анимационный) по вселенной «Покемонов».

    Пока что проект на очень ранних стадиях, так что подробностей о сюжете нет. Источники сообщают, что сценаристом и продюсером выступает Джо Хендерсен, известный про сериалу «Люцифер», который ныне завершается на сервисе. Шестой и последний сезон выйдет 10 сентября.

    Эти же источники говорят, что шоу, как и полнометражный «Детектив Пикачу» c Райаном Рейнольдсом и Джастисом Смитом, будет сочетать реальные съёмки и компьютерную графику.

    Больше подробностей о сериале нет.

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     Алексей Ионов |  19.05.2019

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