СМИ: Netflix работает над новым аниме-фильмом по «Ведьмаку»

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix работает над новым аниме-фильмом «Ведьмак: Сирены глубин».

Судя по всему, это будет своего рода адаптация трагического рассказа «Немного жертвенности» Анджея Сапковского, которую обошли стороной в первом сезоне «Ведьмака».

В центре сюжета будет Эсси Давен по прозвищу Глазок — бард, поэтесса, хороший друг Лютика и некогда близкий человек для Геральта.

Героиню озвучит Кристина Рен, которая сыграла в «Человеке из стали», «Бэтмене против Супермена» и грядущей «Армии мертвецов: Затерянный Вегас».

Про это аниме ходят слухи с 2022 года. Кроме того, примерно тогда же Кристина намекнула на участие в проекте:

Я хотела спеть в анимационном фильме с детства. И на прошлой неделе я испытала величайшую радость от того, что моя мечта воплотилась в жизнь.

Также известно, что музыку для аниме-фильма напишет Джозеф Трапанезе, композитор второго и третьего сезонов «Ведьмака».

Однако пока неясно, кто озвучит Геральта. Учитывая, что проект в производстве уже давно, это может быть сам Генри Кавилл, который оставит роль ведьмака после третьего сезона.