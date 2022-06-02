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    Новости

    СМИ: режиссер «Джокера» станет советником по развитию киновселенной DC

    2 июня 2022
    02.06.2022
    3
    1 минута на чтение
    СМИ: режиссер «Джокера» станет советником по развитию киновселенной DC

    Как сообщает The Hollywood Reporter, руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав хочет, чтобы режиссер «Джокера» Тодд Филлипс стал советником по развитию всей киновселенной DC.

    Недавно по этому вопросу как раз прошли переговоры с самим постановщиком. И тот, судя по всему, не против взяться за эту работу.

    Вместе с этим стало известно, что структуру бывшей Warner Bros. переделают по аналогии Disney — назначат руководителей направлений, которые будут отчитываться лично перед Заславом. И это неудивительно, ведь глава конгломерата консультировался с бывшим руководителем Disney Бобом Айгером.

    Так, Warner Bros. и New Line возглавят Майкл де Лука и Памела Эбди, которые сейчас управляют Metro-Goldwyn-Mayer. А кого назначат в качестве руководителей DC и анимационного подразделения, пока неизвестно.

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