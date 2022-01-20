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    Новости

    СМИ: режиссер «Паразитов» работает над НФ-фильмом «Микки-7»

    20 января 2022
    20.01.2022
    687
    0 минут на чтение
    СМИ: режиссер «Паразитов» работает над НФ-фильмом «Микки-7

    По данным Deadline, Пон Чжун-хо, известный по оскароносным «Паразитам» работает над научно-фантастическим фильмом для Warner Bros.

    В его основу ляжет еще не вышедший роман «Микки-7» за авторством Эдварда Эштона. Книга появится на полках магазинов 15 февраля.

    Микки-7 — одноразовый сотрудник человеческой экспедиции, посланной для колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Каждый раз, когда есть смертельно опасная миссия, люди обращаются к Микки, потому что он клон. Каждый раз, когда одна его итерация умирает, появляется новое тело с большей частью его воспоминаний. И после шести смертей Микки-7 наконец осознает условия своей сделки…

    При этом источники издания отмечают, что финальная интерпретация этой истории Пон Чжун-хо может сильно отличаться от оригинального романа.

    На главную роль именитый режиссер хочет взять Роберта Паттинсона. Сделка еще не завершена, но переговоры с актером в самом разгаре.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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