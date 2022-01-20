СМИ: режиссер «Паразитов» работает над НФ-фильмом «Микки-7»

По данным Deadline, Пон Чжун-хо, известный по оскароносным «Паразитам» работает над научно-фантастическим фильмом для Warner Bros.

В его основу ляжет еще не вышедший роман «Микки-7» за авторством Эдварда Эштона. Книга появится на полках магазинов 15 февраля.

Микки-7 — одноразовый сотрудник человеческой экспедиции, посланной для колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Каждый раз, когда есть смертельно опасная миссия, люди обращаются к Микки, потому что он клон. Каждый раз, когда одна его итерация умирает, появляется новое тело с большей частью его воспоминаний. И после шести смертей Микки-7 наконец осознает условия своей сделки…

При этом источники издания отмечают, что финальная интерпретация этой истории Пон Чжун-хо может сильно отличаться от оригинального романа.

На главную роль именитый режиссер хочет взять Роберта Паттинсона. Сделка еще не завершена, но переговоры с актером в самом разгаре.