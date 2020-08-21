СМИ: режиссёр «Тройной границы» снимет фильм про Крейвена Охотника

По данным Deadline, Sony нашла режиссёра для сольного супергеройского фильма про Крейвена-охотника — им стал Джей Си Чендор, известный по драмам «Тройная граница» и «Самый жестокий год». В 2012-м кинематографиста номинировали на «Оскар» за лучший сценарий — картину «Предел риска».
Крейвен Охотник — один из самых известных противников Человека-Паука, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко ещё в 1964-м. Его настоящее имя — Сергей Кравинов. Им движет инстинкт поймать Паука, чтобы доказать, что он величайший охотник во всём мире. Крейвен обладает сверхъестественной силой, рефлексами и чутьём. Кроме того, в совершенстве владеет навыками охоты, рукопашного боя и холодным оружием.
Сейчас у Sony на разных этапах производства несколько фильмов во вселенной Marvel: уже готов «Морбиус», на стадии постпродакшена сиквел «Венома» (обе картины перенесли на 2021-й), найдены режиссёры для сольников про, предположительно, Мадам Паутину и Женщину-Паука. Кроме того, команда аниматоров готовит сиквел «Сквозь вселенные».
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Сценарий картины пишет Кэти Силберман — вместе с Уайлд она работала над комедией «Образование».
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