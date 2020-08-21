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    Новости

    СМИ: режиссёр «Тройной границы» снимет фильм про Крейвена Охотника

    21 августа 2020
    Кот-император
    21.08.2020
    3740
    0 минут на чтение
    СМИ: Режиссёр «Тройной границы» снимет фильм про Крейвена-Охотника

    По данным Deadline, Sony нашла режиссёра для сольного супергеройского фильма про Крейвена-охотника — им стал Джей Си Чендор, известный по драмам «Тройная граница» и «Самый жестокий год». В 2012-м кинематографиста номинировали на «Оскар» за лучший сценарий — картину «Предел риска».

    Крейвен Охотник — один из самых известных противников Человека-Паука, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко ещё в 1964-м. Его настоящее имя — Сергей Кравинов. Им движет инстинкт поймать Паука, чтобы доказать, что он величайший охотник во всём мире. Крейвен обладает сверхъестественной силой, рефлексами и чутьём. Кроме того, в совершенстве владеет навыками охоты, рукопашного боя и холодным оружием.

    Сейчас у Sony на разных этапах производства несколько фильмов во вселенной Marvel: уже готов «Морбиус», на стадии постпродакшена сиквел «Венома» (обе картины перенесли на 2021-й), найдены режиссёры для сольников про, предположительно, Мадам Паутину и Женщину-Паука. Кроме того, команда аниматоров готовит сиквел «Сквозь вселенные».

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     Кот-император |  20.08.2020

    Сценарий картины пишет Кэти Силберман — вместе с Уайлд она работала над комедией «Образование».

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    Кот-император
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