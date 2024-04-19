СМИ: Sony хочет купить кинокомпанию Paramount

Издание The New York Times со ссылкой на свои источники рассказало, что Sony ведет переговоры с инвестиционной фирмой Apollo Global Management о покупке Paramount.

Но корпорация пока не сделала предложение из-за эксклюзивных переговоров Paramount со Skydance.

Инсайдеры отметили, что инвесторы недовольны потенциальной сделкой Paramount и Skydance, поэтому она может сорваться. Но и не факт, что Sony и Appolo в конечном счете сделают предложение Paramount.

Если Sony все-таки купит Paramount, то у нее под крылом окажутся франшизы вроде «Стартрека», «Миссии невыполнима», «Соника в кино» и не только.