СМИ: Sony хочет купить кинокомпанию Paramount

Издание The New York Times со ссылкой на свои источники рассказало, что Sony ведет переговоры с инвестиционной фирмой Apollo Global Management о покупке Paramount.
Но корпорация пока не сделала предложение из-за эксклюзивных переговоров Paramount со Skydance.
Инсайдеры отметили, что инвесторы недовольны потенциальной сделкой Paramount и Skydance, поэтому она может сорваться. Но и не факт, что Sony и Appolo в конечном счете сделают предложение Paramount.
Если Sony все-таки купит Paramount, то у нее под крылом окажутся франшизы вроде «Стартрека», «Миссии невыполнима», «Соника в кино» и не только.
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