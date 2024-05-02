В новой серии «Людей Икс ’97» показали Человека-паука — того самого!

В восьмом эпизоде «Людей Икс ’97» фанатов ждал приятный сюрприз: камео дружелюбного соседа Человека-паука! Правда, героя показали всего на несколько секунд, но тем не менее.
Шоураннер Бо ДеМайо подтвердил, что это тот самый Человек-паук Кристофера Дэниела Барнса из мультсериала 94 года.
Кстати, Паучок уже заглядывал в гости к Людям Икс в оригинальном анимационном сериале про мутантов.
Теперь фанаты еще больше надеются, что вслед за «Людьми Икс ’97» Marvel сделает продолжение «Человека-паука».
|
Осторожно, спойлеры!В видео серьезные сюжетные спойлеры
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.