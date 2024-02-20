СМИ: Sony хотела сделать франшизу про команду Женщин-пауков

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Sony хотела запустить целую франшизу про команду Женщин-пауков, но этим планам больше не суждено сбыться из-за провала «Мадам Паутины».

Ранее бюджет фильма оценивался в 80 миллионов долларов. Но, как говорят источники, реальный бюджет ближе к 100 миллионам.

Это все еще меньше, чем тратят Disney и Warner Bros. на свои кинокомиксы. Впрочем, особой погоды для студии это не делает. Настроения в компании сейчас мрачные.

В первые выходные лента заработала около 50 миллионов долларов по всему миру. И вряд ли дальше ей удастся показать хорошую выдержку с разгромными отзывами критиков и обычных зрителей.

Изначально Sony задумывала картину как супергеройский фильм для женщин, но в студии теперь не уверены, что их достаточно для хороших кассовых сборов. В Северной Америке, например, доля девушек среди зрителей составляет всего 46%.