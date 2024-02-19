«Мадам Паутина»: не ведитесь на оценки критиков! Наш обзор

Кэсси Уэбб, врач скорой помощи, с рождения получила особый дар «паучьего чутья» — предвидения — но проявился он только в 30 лет после клинической смерти. А преступник Эзекиль, тоже владеющий «паучьими» силами, видит пророческий сон, как его убивают три девушки-супергероини. Злодей намерен убрать их первым, пока они не обрели сверхспособности. Но по судьбоносному совпадению все они оказываются в одном поезде с Кэсси. Она предвидит убийства и пытается их предотвратить.

Madame Web Жанр: фантастический триллер

Режиссёр: С. Дж. Кларксон

В ролях: Дакота Джонсон, Тахар Рахим и другие

Премьера: 14 февраля 2024

Возрастной рейтинг: PG-13

Похоже на: любой «Терминатор», «Эффект бабочки», Life is Strange

Что за странные фильмы выходят в последние годы: вроде как по комиксам Marvel, но не по киновселенной Marvel, и явно ниже качеством? А это Sony (вернее, её студия Columbia Pictures), владеющая фильмами про Человека-Паука, выжимает все соки из своих прав. На Columbia снимают кино про злодеев и второстепенных персонажей комиксов, делая из них главных положительных героев. Так появились два «Венома», «Морбиус», а теперь «Мадам Паутина».

В комиксах так звали старушку-ясновидящую, которая давала советы Питеру Паркеру, — но в фильме её играет тридцатилетняя красавица Дакота Джонсон. Потому что это как бы история становления, и временем действия назван 2003 год. Правда, от 2023-го он тут отличается лишь тем, что назойливо играет песня Бритни Спирс Toxic (которая вообще-то 2004-го), а мобильник есть только у девочки-мажорки (его сразу выбрасывают, чтобы не мешал героиням драматично теряться и находиться).

«Мадам Паутину» разгромили западные критики — но так же вышло с «Веномами» и «Морбиусом». Тем не менее смотреть эти глупые и китчевые фильмы было забавно, они расходились на мемы. Помните диалоги Венома с Эдди, или как Веном запугивал продавцов и бандитов? А вампирский танец Мэтта Смита? Стыдоба, но весело же! А помните, когда Морбиус произнёс «It’s morbin’ time!» и принялся морбить направо и налево? Классика! 😉

С «Мадам Паутиной» история другая. Это скромный фильм. Здесь нет безумной дичи и непроизвольного юмора, нет ярких аляповатых спецэффектов, глупых драк, шуток и переигрывания. Нет даже блокбастерного лоска: С. Дж. Кларксон до сих пор снимала в основном сериалы, и 80-миллионная «Мадам Паутина» выглядит совсем не зрелищно,а как эпизод какой-нибудь «Стрелы». Этот фильм недостаточно хорош, чтобы смотреть его всерьёз — но и недостаточно плох, чтобы смотреть ради угара.

При этом его и стандартным назвать трудно. Проблема «Мадам Паутины» не в банальности, а в том, что с оригинальными для супергероики идеями фильм даже не пытается сделать ничего интересного.

Если уж судить строго, «Мадам Паутина» — вообще не супергеройское кино. Она, скорее, похожа на очередную часть «Терминатора»: неутомимый преследователь пытается убить трёх «избранных», а знающий будущее персонаж спасает их с криком «Идём со мной, если хочешь жить». Только вместо железного Арнольда — злодей, похожий на Человека-Паука и способный находить жертв по камерам наблюдения. А вместо Кайла — взрослая версия Макс из Life is Strange, которой «паучье чутьё» даёт предвидеть и предотвращать беды.

Звучит неплохо, да? Обе идеи удачные. Обе не работают.

Начнём со второй. Главная героиня, как ни странно, один из плюсов фильма. Кэсси прописали и характер, и предысторию, нас успели с ней познакомить. Даже слишком хорошо — тратить полчаса в начале на её работу, повседневную жизнь и общение с пустоголовыми знакомыми всё же не стоило. И хотя фильм наверняка дурно скажется на карьере Дакоты Джонсон, лично её вины в провале нет. Я готовился отпускать кучу шуток про её роль в «50 оттенках серого», а в итоге в обзоре нет ни одной. Здесь перед нами зрелая актриса из «Суспирии», способная оживить не самого интересного персонажа.

Проблема в самом персонаже и в том, что с ним делают. По мере обретения способностей живая, острая на язык Кэсси скисает до бледной и несчастной. А супергероиня из неё просто никакущая. Её видения — это надоедливые дежавю, порой в эпилептическом монтаже. Будь кто-то из толпы сценаристов (их тут пятеро!) посмелей, «Мадам Паутина» могла бы стать супергеройской версией Life is Strange или «Беги, Лола, беги». Дали бы Кэсси поэкспериментировать с предвидением, разыграть разные варианты событий… Чёрт, да в короткометражном «Майоре Громе» это лучше показано, чем, собственно, в кино про героиню, видящую будущее!

Увы, Кэсси не контролирует видения и мало что может с ними делать. Её хватает только на тактику «запомнить, где будет враг, и протаранить его машиной». Два раза, как под копирку.

А что насчёт самого врага? Злодей, похожий на известного супергероя, охотится на обычных, уязвимых людей — это могло быть интересно. Вот только, в отличие от бронетанкового терминатора, «Паучка», умеющего лишь лазить по стенам и отравлять касанием, без труда ушатал бы боец в закрытой одежде и с огнестрелом. Поэтому сценаристам пришлось натужно выдумывать, почему героини просто не пожалуются в полицию. В сценах с Эзекилем логика начинает трещать по швам. Его почему-то никто не замечает, хотя всюду понатыканы камеры. В костюм он переодевается, кажется, мгновенно, но при этом совершенно не боится засветить лицо во время убийств. Он заявляет, что стал важной шишкой — но из подчинённых у него всего одна хакерша. Эзекиль то невероятно быстр и может за секунды раскидать полицейских (на которых напал непонятно зачем, в метрах от цели) — то не может увернуться от машины или падающей железки, из-за чего выглядит жалким.

Третья составляющая этого «Терминатора» — местные «Джоны Конноры», три девушки-подростка, которые в будущем должны стать супергероинями. Не будет большим спойлером предупредить: нет, не станут, по крайней мере, в этом фильме. Девушки носят имена, которые в комиксах принадлежали разным версиям Женщины-Паука, но здесь до самого конца они так и останутся балластом, который Кэсси придётся спасать (иногда ценой жизней других). Причём балластом картонным и очень раздражающим: нахальным, глупым, влипающим в неприятности на ровном месте. Переживать за этих дурочек совершенно не хочется, особенно после танцев на столе.

Впрочем, самоубийственная тупость тут косит многих. Уже в прологе беременная мать Кэсси пытается бороться с вооружённым мужиком. А под конец напарник героини зачем-то тащит девиц с собой, хотя они могли мирно посидеть дома.

К логике всего происходящего можно придираться долго. Персонажи то и дело узнают информацию из видений-катсцен или вообще непонятно откуда (с чего героини после первой стычки знают, что злодей может их вычислить и вообще продолжит за ними охоту?). Постоянно случаются «судьбоносные» совпадения. Кэсси вроде как объявлена в розыск — но без проблем летает в Перу и обратно и ездит на угнанном такси без номеров. В эпоху до соцсетей хакер вычисляет людей на камерах аж по словесному описанию — но не замечает, как Кэсси мотается в Южную Америку. Видимо, в аэропортах камер нет.

Даже в мелочах фильм порой до смешного непродуманный. Например, квартира злодея будто находится прямо за кулисами театра. Склад пиротехники после пожара почему-то цел, не охраняется и служит рекламой «Пепси». А перуанский индеец (максимально не похожий на индейца) не постарел за 30 лет и, похоже, все эти годы торчал на одном месте, чтобы сказать Кэсси пару банальностей. В такие моменты кажется, что создателям было плевать на результат — и режиссёру, и пяти сценаристам, и всем, кроме Дакоты Джонсон. Да и та сдалась под конец.

Не ведитесь на сверхнизкие оценки критиков! «Мадам Паутина» — это не угарный трэш. Это кладбище интересных идей, не ужасный, а проходной фильм, снятый без вдохновения. И это в каком-то смысле даже хуже. Бредовая дичь запоминается, входит в мемы, становится своего рода культовым кино. Её стоит смотреть, чтобы посмеяться. А если вы пропустите «Мадам Паутину», то ничего не потеряете: это фильм, о котором скоро забудут, наверное, даже его создатели.

P.S. Кстати, насчёт «Пепси» — это была не шутка. В финале «Пепси» даже убивает главного злодея.