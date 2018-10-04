«Веном» — это фильм-симбиот без живого носителя

На землю попадают симбиоты — инопланетные организмы, способные наделить носителя сверхчеловеческими силами или убить. Миллиардер-ученый Карлтон Дрейк видит в них лекарство от всех болезней и средство выживания в иных мирах. Один из симбиотов попадает к Эдди Броку — репортеру, которому известно об экспериментах Дрейка над людьми.

Venom Жанр: супергеройский боевик

Режиссёр: Рубен Флейшер

В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед

Премьера в России: 4 октября 2018

Возрастной рейтинг: 16+

Похоже на: «Сорвиголова» (2003), «Спаун» (1997)

«Человек-Паук: враг в отражении» (2007)

Веном — один из самых любимых и ценных персонажей Marvel. Любимых, потому что это крутой антигерой (даже несколько антигероев) с подробной, захватывающей биографией. Ценных, потому что он был создан позднее остальных, но прижился в компании «ветеранов». Как и Дэдпул, он предопределил более зубастую и резкую эпоху героев 90-х и сумел пережить ее, укрепившись во вселенной. Как и Дэдпул, он имел потенциал для сольного фильма, который мог стать его пропуском в высшую лигу киногероев. Для этого потенциал надо было реализовать.

Готовились основательно — слухи о сольнике Венома циркулировали с 90-х. Переписывались сценарии, назначались и откладывались съемки, пока в Sony не решили, что настал подходящий момент. Первый важный шаг студия сделала, заполучив на главную роль звезду первой величины — Тома Харди. У актера солидное резюме, способное заманить в кино даже скептиков. Но, видимо, после этого студия решила, что на других звездах и серьезном сценарии можно сэкономить и опираться только на героя Харди.

Встречайте Эдди Брока — хваткого репортера, известного своими бескомпромиссными разоблачениями коррупционеров и мошенников. Эдди знает свое дело, но неряшлив и эгоистичен. Он способен взломать почту своей девушки, если там содержится компрометирующее ее работодателя письмо. Его благоразумие задушено журналистской гордостью, и в интервью с главой крупнейшей корпорации Карлтоном Дрейком он не может не спросить: «А что насчет опытов над людьми? Как, людей-то убиваете? Убиваете, да?»

Утечку информации быстро находят, увольняют и девушку героя, и его самого — корпорацию лучше не злить. На этом проблемы Эдди только начинаются. Сердобольный доктор из команды Дрейка проводит его в лабораторию, чтобы журналист получил доказательства бесчеловечных экспериментов. Там на Брока нападает инопланетный симбиот, которому нужен сильный носитель — и еда. Так у Эдди появляется суперсила и голос в голове, а у фильма — несколько неплохих шуток.

Взаимодействие Брока и Венома спасает фильм от катастрофы. И в костюме, и без него Брок удерживает зрительское внимание. Но стоит ему покинуть кадр, оно переключается на недостатки фильма, коих множество.

Первый — все остальные персонажи. В такой негибкой, схематичной структуре, как супергеройский фильм, обязательны второстепенные герои, раскрывающие главного, и злодей, который должен быть если не оригинальным, то хотя бы колоритным. А если не колоритным, то понятным. Ну, хоть каким-нибудь! Карлтон Дрейк в исполнении Риза Ахмеда — никакой. Не оригинальный, не колоритный и не понятный. Это «злой Илон Маск», живущий в воздушном замке. Он плюет поверх чужих голов и сыплет фразами в стиле «я с богами, вы с лохами».

То же и с персонажами второго плана: героиня Мишель Уильямс — функция, а не человек. Ее задача — чуть-чуть двигать сюжет. Про подручных Дрейка и говорить нечего.

Это беда не столько актеров, сколько сценария. Помимо безликого злодея, в фильме полно логических дыр и нестыковок. Симбиот убивает слабых носителей, но при этом спокойно путешествует в теле девочки. Сотрудники свободно могут впустить в сверхсовременную секретную лабораторию посторонних — нет ни камер, ни датчиков движения. Инопланетный паразит, проведя пару дней на Земле, готов пойти против своей природы и собратьев.

Когда понимаешь, сколько всего можно было сделать лучше, становится обидно. Том Харди признался, что 40 минут его любимых сцен не попало в фильм. Оптимисты назовут картину очередной жертвой монтажа вроде «Отряда самоубийц», но вряд ли фильм могли спасти дополнительные сцены.

Безусловно, не спас бы картину и рейтинг R. Однако его присвоение показало бы, что создатели понимают, какой сейчас год. Откушенные за кадром головы и огромные лезвия, то ли разрубающие полный зал народу напополам, то ли нет, свидетельствуют, что не понимают. Фильм не оценят ни приверженцы вселенной Marvel, привыкшие к качеству при детском рейтинге, ни любители взрослого и сурового супергеройского кино.

Нечего тут искать и фанатам комиксов. Тот же «Дэдпул» при абсолютно самостоятельной истории хоть как-то опирался на «Людей Икс», придавая вселенной объём. «Веном» обитает в вакууме, пасхальных яиц можно не ждать, не считая сцены после титров.

«Веном» — показательный пример того, как можно поставить в казино на всё сразу и проиграть. Студия Sony пыталась делать фильм с расчётом и на сиквел (а будет ли он?), и на возможное присоединение к Marvel, и на массовость за счет снижения рейтинга. Стоило выбрать что-то одно.