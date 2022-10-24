СМИ: «Звёздные войны» от Деймона Линделофа снимет постановщица «Мисс Марвел»

В марте мы писали, что сценарист и шоураннер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители», «Оставленные») может заняться текстом нового фильма по «Звёздным войнам». Теперь издание Deadline не только подтверждает слухи, но и добавляет: для проекта нашли режиссёра. Картину снимет Шармин Обаид, известная по сериалу «Мисс Марвел» и документалкам «Спасая лица», «Девушка в реке» и «Путешествие в тысячу миль».
Издание пишет, что Линделоф станет соавтором сценария, но пока неизвестно, кто будет его партнёром по тексту. По данным источников, сценарий всё ещё в работе, а значит, до полноценного производства картины ещё далеко. Источники также добавляют, что для Lucasfilm было важно найти режиссёра, чьё творческое видение будут учтено при написании сценария.
Ранее Lucasfilm уже неоднократно вмешивалась в работу нескольких режиссёров, которых позвали ради авторского взгляда. Якобы из-за творческих разногласий должность режиссёра покинула Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»), которая должна была снять фильм Rogue Squadron.
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Не стоит ждать от этого проекта новых откровений о вселенной Marvel или эпических сражений за судьбу планеты. Зато тут есть яркий визуальный стиль, харизматичные персонажи и сказка о примирении с родными.
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