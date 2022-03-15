Слух: Дэймон Линделоф напишет фильм по «Звёздным войнам»

По данным инсайдера Джеффа Снайдера, Lucasfilm наняла Дэймона Линделофа (сериалы «Хранители», «Остаться в живых») для работы над фильмом по «Звёздным войнам». Линделоф якобы должен написать сценарий.
Никаких подробностей пока по проекту нет. И неизвестно, кто выступит режиссёром.
Сейчас мы знаем о нескольких анонсированных фильмах (которые отменяют примерно с той же скоростью). Rogue Squadron должна поставить Пэтти Дженкинс. Где-то в разработке находятся картины Кевина Файги и Тайки Вайтити. Пока что у Disney заняты три слота под «Звёздные войны»: декабрь 2023-го, 2025-го и 2027-го. Но, по слухам, с лентой Дженкинс есть некоторые проблемы.
После выхода девятого эпизода компания сосредоточилась на сериалах. Не считая анимации, вышли два сезона «Мандалорца» и «Книга Бобы Фетта». А в ближайшее время выйдут ещё несколько, раньше всех — «Оби-Ван Кеноби», премьера состоится в мае.
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