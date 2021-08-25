СМИ: «Венома 2» и «Вечных» могут перенести

Издание Vulture со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Sony рассматривает перенос «Венома 2: Да будет резня» с 14 октября на 21 января 2021 года.

Эту дату сейчас занимает другой фильм компании — «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Так что его, скорее всего, тоже подвинут.

Marvel, в свою очередь, не собирается откладывать премьеру «Шан-Чи и легенды десяти колец». Однако, если картина плохо себя покажет в прокате, то «Вечных» могут перенести. Следовательно, та же судьба постигнет и «Человека-паука: Нет пути домой».

При этом «Дюна» и «Топ Ган: Мэверик» останутся на месте. То же самое касается бондианы «Нет времени объяснять», поскольку MGM больше не может себе позволить терять деньги из-за переносов ленты.