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    СМИ: ZA/UM отменила самостоятельное DLC для Disco Elysium

    16 февраля 2024
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    16.02.2024
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    СМИ: ZA/UM отменила самостоятельное DLC для Disco Elysium

    Игровое подразделение издания Sports Illustrated со ссылкой на свои источники рассказало, что ZA/UM отменила крупное самостоятельное дополнение для Disco Elysium под рабочим названием X7.

    Его планировали выпустить через один-два года, но проект закрыли из-за того, что на его разработку могло уйти больше ресурсов, чем на оригинальную игру.

    Один источник обвинил в сложившейся ситуации руководство, которое действует так, будто у компании есть враги. А другой отметил, что студия превратилась в то, против чего выступала Disco Elysium.

    Там работаю блестящие люди. И я хочу для них лучшего. Но, надеюсь, в какой-нибудь другой студии.

    Как отмечают журналисты, это третий проект, от которого отказывается ZA/UM за последние годы. До этого были слухи, что студия отменила сиквел Disco Elysium.

    При этом компания продолжает работу над еще двумя играми под кодовыми названиями C4 и M0. Последняя будет связана с Disco Elysiuym.

    Вскоре после выхода новости, информацию подтвердил один из сценаристов оригинальной игры Арго Туулик. По его словам, дополнение разрабатывали с 2022 года. Он сам, кстати, попал под сокращение из-за отмены DLC.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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