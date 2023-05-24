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    Новости

    Геймплей Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3 и возвращение Кейда-6 в Destiny 2 — что показали на PlayStation Showcase

    24 мая 2023
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    24.05.2023
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    1 минута на чтение
    Геймплей Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3 и возвращение Кейда-6 в Destiny 2 — что показали на PlayStation Showcase

    В 23:00 начинается часовая презентация PlayStation Showcase, в рамках которой Sony сделает ряд анонсов и представит свежие трейлеры.

    Ожидается показ Marvel’s Spider-Man 2, мультиплеер The Last of Us, ремейк Metal Gear Solid 3 и другие проекты, в том числе для PS VR2.

    Мы будем в реальном времени собирать главные анонсы и ролики.

    FAIRGAMES

    Haven Studios, недавно основанная Sony студия, представила трейлер своей новой игры — FAIRGAMES.

    Helldivers 2

    Анонсировали Helldivers 2, фантастический шутер от третьего лица. Напомним, первая часть была с видом сверху.

    Релиз состоится в 2023 году.

    Immortals of Aveum

    Ascendant Studios показала геймплейный трейлер магического шутера от первого лица Immortals of Aveum.

    Выйдет 20 июля на всех основных платформах.

    Ghostrunner 2

    Внезапно представила сиквел Ghostrunner, который, судя по трейлеру, будет еще более динамичным.

    Игра выйдет в 2023 году.

    Phantom Blade Zero

    Студия S-GAME анонсировала слэшер под названием Phantom Blade Zero только для PS5.

    Sword of the Sea

    Giant Squid, известная по Abzu и Journey, показала трейлер адвенчуры Sword of the Sea.

    The Talos Principle 2

    Релиз в 2023 году на PS5 и ПК.

    Ремейк Metal Gears Solid 3

    Кинематографический тизер-трейлер ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Релиз состоится на PS5, XSX/S и ПК.

    Вместе с этим стало известно, что осенью выйдет сборник ремастеров MGS, MGS 2 и MGS 3.

    Final Fantasy XVI

    Релиз состоится 22 июня только на PS5.

    Alan Wake 2

    Показали новый трейлер Alan Wake 2, в котором можно увидеть немного геймплейных кадров.

    В ролике, кстати, можно увидеть главу Remedy Сэма Лэйка в качестве одного из персонажей.

    17 октября 2023 года.

    Assassin’s Creed Mirage

    Ubisoft показала дебютный трейлер Assassin’s Creed Mirage про Басима из Valhalla, которая сильно отдает оригинальной Assassin’s Creed/

    Игра выйдет 12 октября.

    Street Fighter 6

    Capcom показала новый трейлер Street Fighter 6. Игра выйдет 2 июня.

    Dragon’s Dogma II

    Показали геймплейный трейлер Dragon’s Dogma II.

    Marathon

    Bungie, известная по Destiny, показала анонсирующий кинематографический трейлер своей новой игры под названием Marathon.

    Destiny 2: The Final Shape

    Bungie также представила тизер-трейлер следующего дополнения для Destiny 2 под названием The Final Shape.

    И в нем появился Кейд-6 в исполнении Нейтана Филлиона.

    Marvel’s Spider-Man 2

    Первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, в котором показали Крейвена Охотника, Ящера, дружелюбного соседа в костюме симбиота, а также Майлза Моралеса. Между персонажами, судя по всему, можно будет мгновенно меняться.

    Релиз осенью 2023 года.

     

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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