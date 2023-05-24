Геймплей Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3 и возвращение Кейда-6 в Destiny 2 — что показали на PlayStation Showcase

В 23:00 начинается часовая презентация PlayStation Showcase, в рамках которой Sony сделает ряд анонсов и представит свежие трейлеры.
Ожидается показ Marvel’s Spider-Man 2, мультиплеер The Last of Us, ремейк Metal Gear Solid 3 и другие проекты, в том числе для PS VR2.
Мы будем в реальном времени собирать главные анонсы и ролики.
FAIRGAMES
Haven Studios, недавно основанная Sony студия, представила трейлер своей новой игры — FAIRGAMES.
Helldivers 2
Анонсировали Helldivers 2, фантастический шутер от третьего лица. Напомним, первая часть была с видом сверху.
Релиз состоится в 2023 году.
Immortals of Aveum
Ascendant Studios показала геймплейный трейлер магического шутера от первого лица Immortals of Aveum.
Выйдет 20 июля на всех основных платформах.
Ghostrunner 2
Внезапно представила сиквел Ghostrunner, который, судя по трейлеру, будет еще более динамичным.
Игра выйдет в 2023 году.
Phantom Blade Zero
Студия S-GAME анонсировала слэшер под названием Phantom Blade Zero только для PS5.
Sword of the Sea
Giant Squid, известная по Abzu и Journey, показала трейлер адвенчуры Sword of the Sea.
The Talos Principle 2
Релиз в 2023 году на PS5 и ПК.
Ремейк Metal Gears Solid 3
Кинематографический тизер-трейлер ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Релиз состоится на PS5, XSX/S и ПК.
Вместе с этим стало известно, что осенью выйдет сборник ремастеров MGS, MGS 2 и MGS 3.
Final Fantasy XVI
Релиз состоится 22 июня только на PS5.
Alan Wake 2
Показали новый трейлер Alan Wake 2, в котором можно увидеть немного геймплейных кадров.
В ролике, кстати, можно увидеть главу Remedy Сэма Лэйка в качестве одного из персонажей.
17 октября 2023 года.
Assassin’s Creed Mirage
Ubisoft показала дебютный трейлер Assassin’s Creed Mirage про Басима из Valhalla, которая сильно отдает оригинальной Assassin’s Creed/
Игра выйдет 12 октября.
Street Fighter 6
Capcom показала новый трейлер Street Fighter 6. Игра выйдет 2 июня.
Dragon’s Dogma II
Показали геймплейный трейлер Dragon’s Dogma II.
Marathon
Bungie, известная по Destiny, показала анонсирующий кинематографический трейлер своей новой игры под названием Marathon.
Destiny 2: The Final Shape
Bungie также представила тизер-трейлер следующего дополнения для Destiny 2 под названием The Final Shape.
И в нем появился Кейд-6 в исполнении Нейтана Филлиона.
Marvel’s Spider-Man 2
Первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, в котором показали Крейвена Охотника, Ящера, дружелюбного соседа в костюме симбиота, а также Майлза Моралеса. Между персонажами, судя по всему, можно будет мгновенно меняться.
Релиз осенью 2023 года.
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