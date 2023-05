Геймплей Spider-Man 2, ремейк Metal Gear Solid 3 и возвращение Кейда-6 в Destiny 2 — что показали на PlayStation Showcase

В 23:00 начинается часовая презентация PlayStation Showcase, в рамках которой Sony сделает ряд анонсов и представит свежие трейлеры.

Ожидается показ Marvel’s Spider-Man 2, мультиплеер The Last of Us, ремейк Metal Gear Solid 3 и другие проекты, в том числе для PS VR2.

Мы будем в реальном времени собирать главные анонсы и ролики.

FAIRGAMES

Haven Studios, недавно основанная Sony студия, представила трейлер своей новой игры — FAIRGAMES.

Helldivers 2

Анонсировали Helldivers 2, фантастический шутер от третьего лица. Напомним, первая часть была с видом сверху.

Релиз состоится в 2023 году.

Immortals of Aveum

Ascendant Studios показала геймплейный трейлер магического шутера от первого лица Immortals of Aveum.

Выйдет 20 июля на всех основных платформах.

Ghostrunner 2

Внезапно представила сиквел Ghostrunner, который, судя по трейлеру, будет еще более динамичным.

Игра выйдет в 2023 году.

Phantom Blade Zero

Студия S-GAME анонсировала слэшер под названием Phantom Blade Zero только для PS5.

Sword of the Sea

Giant Squid, известная по Abzu и Journey, показала трейлер адвенчуры Sword of the Sea.

The Talos Principle 2

Релиз в 2023 году на PS5 и ПК.

Ремейк Metal Gears Solid 3

Кинематографический тизер-трейлер ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Релиз состоится на PS5, XSX/S и ПК.

Вместе с этим стало известно, что осенью выйдет сборник ремастеров MGS, MGS 2 и MGS 3.

Final Fantasy XVI

Релиз состоится 22 июня только на PS5.

Alan Wake 2

Показали новый трейлер Alan Wake 2, в котором можно увидеть немного геймплейных кадров.

В ролике, кстати, можно увидеть главу Remedy Сэма Лэйка в качестве одного из персонажей.

17 октября 2023 года.

Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft показала дебютный трейлер Assassin’s Creed Mirage про Басима из Valhalla, которая сильно отдает оригинальной Assassin’s Creed/

Игра выйдет 12 октября.

Street Fighter 6

Capcom показала новый трейлер Street Fighter 6. Игра выйдет 2 июня.

Dragon’s Dogma II

Показали геймплейный трейлер Dragon’s Dogma II.

Marathon

Bungie, известная по Destiny, показала анонсирующий кинематографический трейлер своей новой игры под названием Marathon.

Destiny 2: The Final Shape

Bungie также представила тизер-трейлер следующего дополнения для Destiny 2 под названием The Final Shape.

И в нем появился Кейд-6 в исполнении Нейтана Филлиона.

Marvel’s Spider-Man 2

Первый геймплейный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, в котором показали Крейвена Охотника, Ящера, дружелюбного соседа в костюме симбиота, а также Майлза Моралеса. Между персонажами, судя по всему, можно будет мгновенно меняться.

Релиз осенью 2023 года.