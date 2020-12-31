Фантастические новогодние пожелания на 2021‑й

Сергей Серебрянский

главный редактор

Ура, мы дожили! 2021 год наступит уже совсем скоро. Если, конечно, мы не застряли во временной петле и сегодня в полночь часы не покажут 23:60. Или 32 декабря. Или 1 января 2020 года. Бррр. Остаётся лишь радоваться, что жизнь преподносит не самые худшие сценарии, а самые жизненные. И из этого надо извлекать жизненные уроки.

Простите за банальность — этот год был трудным для нас. Пожары, землетрясения, политические кризисы, закрытие бизнеса, болезни и страх. К сожалению, все эти жуткие события не зависят от того, какой по счёту оборот наш каменный шар делает вокруг звезды. Мы пережили первое за XXI век глобальное потрясение. И совет тут будет тоже банальным: не теряйте веру в себя и близких. Трудности минуют, а вам нужно пройти через них и сберечь пламя внутри. В этом вам поможет любимая книга, перечитанная в десятый раз. Новый сериал. Новое увлечение. Ну и конечно, соблюдайте простые правила, которые помогут защитить вас и ваших близких. А потом, когда буря пройдёт, огонь засияет ещё ярче.

Рита Каруба

автор

Учебник новейшей истории всё больше рискует оказаться на одной полке с книгами фантастического жанра: слишком много похожих черт. А значит, и классика постапокалипсиса, наряду с киберпанком и фэнтези, всё явственней превращается из художественной литературы в зафиксированный на бумаге мысленный эксперимент. Практика нагоняет нас слишком быстро, не дав как следует насладиться красотой теоретической базы.

Каждый из нас — протагонист своей личной истории. Будущее невозможно предвидеть, но можно вообразить. И в тысяче книг, сериалов и фильмов, в настольных и компьютерных играх, преображая привычный мир и нарушая законы природы, фантастика наглядно демонстрирует: как бы ни изменилось время, сколько бы в нас ни оказалось имплантов, какие бы артефакты ни разнообразили нашу жизнь новыми красками, по сути своей люди всегда остаются людьми.

В новом году, ради рассветов и закатов, ради снитчей и бэтмобиля, ради Найт-Сити и Анк-Морпорка, ради личной истории — сохраните себя человеком. И если каждый из нас справится, мир, с большой долей вероятности, справится тоже.

Борис Невский

редактор

Когда мы встречали 2020 год, ничего не предвещало, что он окажется одним из самых проблемных за весь XXI век. Но никто не может знать будущего, и иногда даже самая фантастичная фантастика способна воплотиться в жизнь. Кроме множества других бед, уходящий год стал знаковым из-за глобальной эпидемии — и неприятных изменений, вторгнувшихся в нашу жизнь. А чего нам ждать в будущем? Глупо быть безудержным пессимистом, но ещё глупее безоглядно утверждать, что «все будет хорошо» Хотя и очень хочется в это верить. В то, что не прилетят враждебные инопланетяне, человечество не обратиться в стадо зомби, планету не захлестнёт с головой «водный мир», а люди не будут вечно сидеть по домам, изредка рискуя высунуть прикрытый противогазом нос за дверь. Ну, или хотя бы в то, что все эти неприятности не произойдут с нами в наступающем 2021 году.

Пускай фантастика, при всей нашей любви к ней, останется в книгах, фильмах, играх. А мы будем жить настоящей жизнью — сейчас и в будущем. Стоит открыть шампанское за это?

Кирилл Шайдуров

автор

2020 год был воистину фантастическим, да что там — местами фантасмагорическим, Хармс и Кафка были бы довольны. Очередная эпидемия какой-то там азиатской заразы казалась такой же далёкой, как птичий грипп или атипичная пневмония, но одним прыжком оказалась крайне близко. Можно сколько угодно обсуждать, достаточны ли сдерживающие меры, но истинное лицо очень многих, к сожалению, вышло наружу. Антипрививочники; новые луддиты, врагом которых стали вышки связи, распространяющие инфекцию (не пытайтесь понять); люди, уверенные, что их могут «чипировать» через шприц… Каждый сходит с ума по-своему, и, что пугает, целыми группами.

Новые порядки изменили и социальную жизнь — удалённое обучение привело к картинам вроде школьников с ноутбуками в посёлках, погрязших в распутице, ищущих, где лучше будет ловить связь для обучения через Zoom. «Хай тек, лоу лайф» как есть — избушки вместо небоскрёбов корпораций и участковый на «уазике», заменяющий Робокопа. Зато у лесника Ивана Петровича есть дрон для облёта владений.

Мир сдвинулся, и станет ли он прежним — большой вопрос. Но давайте попробуем сделать так, чтобы преобразившаяся реальность менялась в лучшую сторону.

Евгения Сафонова

автор

Я, наверное, буду оригинальной, но лично для меня 2020 стал очень хорошим годом. Неровным, непростым, но хорошим. Он принёс в мою жизнь потрясающие перемены (и только к лучшему), прекрасных новых людей, много классных текстов — моих и чужих. Что-то забрал. Что-то растерзал и перемолол в клочья.

Но в итоге я ему исключительно благодарна. Он не забрал ничего, без чего мне было бы по-настоящему больно, зато стал тем испытанием, после которого чуть лучше понимаешь, чего ты стоишь. Чего стоят люди рядом. Стал тем пудом соли, который нужно съесть вместе, чтобы стать с кем-то ещё ближе.

Я очень надеюсь, что 2020 был таким не только для меня. А ещё желаю, чтобы это оказался самый тяжёлый год наших жизней. Пусть дальше будет только лучше, — а хорошие книги, фильмы, сериалы и игры продолжают жить и выходить, несмотря ни на что. И помогают нам пережить даже такие нелёгкие времена — или хотя бы делают их веселее и светлее.

Приветствуем тебя, 2021. Будь к нам добр, пожалуйста.

Александра Давыдова

автор

2020 год оказался отличной симуляцией для тех, кто считал себя крутым героем, готовым превозмогать зомби-апокалипсисы, эпидемии, мировые катастрофы и чрезвычайные ситуации. С одной стороны, он дал нам мало поводов для радости (ну, зато отсыпал массу поводов шутить про астероиды из иных миров, раскопанные древние могилы и нашествие бед, описанных в древних манускриптах). С другой стороны, он продемонстрировал примеры настоящего героизма и человеколюбия среди врачей. И никогда ещё вакцины не создавались так быстро — причём часть из них на острие новейших технологий, равных которым нет. А технологии онлайн-общения и дистанта для работы и образования совершили такой рывок вперёд, что только держись. Так что по итогу мы оказались то ли в хорроре-постапокалипсисе, то ли в мрачном киберпанке, где без отслеживающих чипов и шагу не ступить, то ли в научной фантастике. И мне хотелось бы пожелать всем, чтобы мир таки качнулся к светлой и полной надежд НФ, этот жанр мне как-то больше по душе.

Здоровья вам и вашим близким. Берегите себя и тех, кто вокруг, радуйтесь мелочам — и пусть эти маленькие поводы для радостей становятся все больше, весомее и важнее лично для вас. С наступающим!

Александр Ляпустин

автор

Всем нам нравятся персонажи фильмов и книг, справляющиеся с любыми препятствиями, перерождающиеся через потери и испытания, герои, которым нужно преобразиться самим, чтобы изменить мир вокруг. 2020 год, пусть его никто и не просил, подарил каждому возможность побыть в шкуре такого протагониста. Думаю, многие бы выбрали приключение без апокалиптических мотивов, но что есть, то есть. Помните, в своей истории вы — главный герой, вам по плечу непреодолимые испытания и фантастические свершения. Берегите близких, поддерживайте павших духом и не бойтесь перемен — самая тёмная ночь перед рассветом.

Даша Беленкова

автор

Оглядываясь на прошедший год, даже не верится, что все это происходило с нами. Январь 2020 кажется далёким прошлым, другой жизнью. Кого-то все, что происходило вокруг, практически не затронуло, а кого-то потрепало. Кто-то нашел мир и гармонию на удалёнке, а кто-то потерял близких.

Оценить роль прошедшего года в жизни каждого невозможно, но точно можно сказать: мы с вами справились. Даже если сейчас, в моменте, кажется, что это не так. Каждый делал всё, что мог, и помогал другим в меру своих сил. И очень хорошо, что у нас с вами была, есть и будет фантастика — для спасительного эскапизма, чтобы переключить тумблер реальности хотя бы на полчаса, чтобы найти что-то увлекательное и новое, когда до новых впечатлений добраться можно только онлайн. Верю, что у нас всё будет хорошо — и добрые фантастические чудеса снова будут происходить с нами не только на страницах книг и в кино.

Леонид Мойжес

автор

Все мы прекрасно знаем, что это был за год. На фоне мировой пандемии и прочих напастей проблемы нашей сферы выглядят малозначительными, хотя ещё недавно они казались бы концом света: отложено множество фильмов, кинотеатры закрываются и, возможно, не откроются в прежнем виде никогда, чередой идут скандалы. И следующий год вряд ли окажется лучше.

Но мы вступаем в него с новыми силами и новым опытом. За прошедшие месяцы мы видели множество трогательных примеров солидарности и изобретательности, и это внушает надежду. Меня лично поддерживает то, что вы снова собрали деньги, необходимые для работы нашего журнала, — а значит, мы пишем не зря, и даже на фоне пандемии, а может, особенно на её фоне, мечтать, рассуждать и спорить о далёких планетах и вымышленных мирах кому-то нужно. Спасибо!

А вам желаю в следующем году беречь себя и окружающий мир. Хорошо кушайте, спите по восемь часов в день, пейте больше воды, общайтесь с близкими, и всегда, когда можете, боритесь за свободу, любовь и справедливость. Хотя бы в фандомах наших любимых произведений. Всем мир! С Новым годом!

Алексей Ионов

редактор

Мы так ждали наступления нового года, как будто все негативные события, случившиеся с нашим шариком за последние 12 месяцев, зависят исключительно от даты на календаре и останутся в прошлом вместе с 2020-м. Ну что я могу сказать? Пусть так и будет!

Пусть все плохое, кризисы, эпидемии, рост цен, безработица и прочее банта пуду останется в прошлом, а в будущее перенесётся то хорошее, что этот год нам всё же принёс. Мы стали больше ценить личные встречи, стали стараться чаще видеться с родными и проводить больше времени с теми, кто живет с нами под одной крышей, — разве ж это плохо? Так пусть следующий год станет временем роста, восстановления и развития, пусть новым начинаниям сопутствует успех, а старые он и не покидает. Да пребудут с вами удача, счастье, мир, гармония и великая Сила! Ну и печеньки, куда без них.

Екатерина Пташкина

редактор

В этом году фантастика внезапно стала реальностью — и оказалось, что это больно. Кто-то разорился, кто-то потерял близких, кто-то был вынужден поставить крест на своих планах и надеждах. Но, в отличие от комиксов и сериалов, в действительности Землю не спас ни Супермен, ни Доктор — рассчитывать нам не на кого, кроме самих себя.

И это, как ни странно хорошая новость. Бедствие планетарного масштаба не только перевернуло нашу жизнь и поломало судьбы. Оно заставило многих ощутить в себе силы. Силы на то, чтобы не сдаваться, помогать друг другу, объединяться, даже оставаясь на расстоянии. И, возможно, любителям фантастики пережить 2020 год было чуть легче, чем остальным: не только потому, что мы привыкли проводить время дома за книгами, сериалами и играми, — но и потому, что у нас хватает фантазии увидеть самую страшную ситуацию как приключение.

Давайте возьмём в новый год всё лучшее, что мы открыли в себе за это время. И пускай у каждого из нас будет возможность вдоволь наобниматься!

Светлана Евсюкова

редактор

Мы прожили этот год, чувствуя себя персонажами фантастического романа или компьютерной игры — причём никто не знал, в какой жанр мутирует эта книга на следующей странице, каковы правила этой игры и где, чёрт побери, кнопка «Сохранить и выйти»?! Мы прониклись сочувствием к персонажам и ненавистью — к их авторам. Мы перестали планировать дальше, чем на главу… простите — неделю вперёд, научившись жить одним днём, минутой, мгновением. Мы вообще многому научились и многое бросили на крутых поворотах этого года — и пройдёт ещё не один год, прежде чем мы сможем по-настоящему оценить его потери и приобретения.

Когда взойдёт новое солнце — мы уже не будем прежними. Когда-нибудь мы расскажем тем, кто родился после 2020-го, что это был за one hell of a year и какие у этого года были мы. А пока — всем шампанского и выпьем за то, чтобы никогда больше не жить в эпоху перемен (самый бесполезный тост в мире — но мы научились ценить бесполезное). И ещё за нас, самых прекрасных, самых сильных, самых настоящих. Спасибо нам, что мы у нас были и есть. Заходи, 2021-й, мы готовы.