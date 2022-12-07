«Сначала был взрыв» — новый трейлер четвертого сезона «Чудотворцев»

TBS выпустила полноценный трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Конец времен».
На этот раз сюжет развернется в постапокалиптическом будущем, где воин пустошей и безжалостная военачальница сталкиваются «с самым антиутопическим кошмаром».
Главные роли вновь исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.
Премьера состоится 16 января.
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