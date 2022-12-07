«Сначала был взрыв» — новый трейлер четвертого сезона «Чудотворцев»

TBS выпустила полноценный трейлер четвертого сезона «Чудотворцев» с подзаголовком «Конец времен».

На этот раз сюжет развернется в постапокалиптическом будущем, где воин пустошей и безжалостная военачальница сталкиваются «с самым антиутопическим кошмаром».

Главные роли вновь исполнили Дэниел Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан и Стив Бушеми.

Премьера состоится 16 января.