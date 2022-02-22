Sony назвала «Анчартед» своей новой кинофраншизой

Исполнительный директор Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман объявил, что компания очень довольна успехами «Анчартеда: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли.
Фильм уже собрал в международном прокате 139 миллионов долларов, тогда как его бюджет составляет 120 миллионов.
Аналитики предрекали, что в свой первый уикенд картина заработает 30 миллионов долларов, но вместо этого она принесла авторам почти в два раза больше — 41 миллион.
В письме коллегам Ротман назвал «Анчартед» новой кинофраншизой. Похоже, так он косвенно подтвердил, что мы увидим продолжение.
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Алексей Ионов | 15.02.2022
Нейт и Салли непохожи на игровых, сюжет простоват, злодей слабоват… но дух игр передан отлично.
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