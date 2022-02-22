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    Новости

    Sony назвала «Анчартед» своей новой кинофраншизой

    22 февраля 2022
    22.02.2022
    1699
    0 минут на чтение
    Sony назвала «Анчартед» своей новой кинофранш

    Исполнительный директор Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман объявил, что компания очень довольна успехами «Анчартеда: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли.

    Фильм уже собрал в международном прокате 139 миллионов долларов, тогда как его бюджет составляет 120 миллионов.

    Аналитики предрекали, что в свой первый уикенд картина заработает 30 миллионов долларов, но вместо этого она принесла авторам почти в два раза больше — 41 миллион.

    В письме коллегам Ротман назвал «Анчартед» новой кинофраншизой. Похоже, так он косвенно подтвердил, что мы увидим продолжение.

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    «Анчартед: На картах не значится»: экранизация, похожая на игру

     Алексей Ионов |  15.02.2022

    Нейт и Салли непохожи на игровых, сюжет простоват, злодей слабоват… но дух игр передан отлично.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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