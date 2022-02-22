Sony назвала «Анчартед» своей новой кинофраншизой

Исполнительный директор Sony Pictures Motion Picture Group Том Ротман объявил, что компания очень довольна успехами «Анчартеда: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли.

Фильм уже собрал в международном прокате 139 миллионов долларов, тогда как его бюджет составляет 120 миллионов.

Аналитики предрекали, что в свой первый уикенд картина заработает 30 миллионов долларов, но вместо этого она принесла авторам почти в два раза больше — 41 миллион.

В письме коллегам Ротман назвал «Анчартед» новой кинофраншизой. Похоже, так он косвенно подтвердил, что мы увидим продолжение.