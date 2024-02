Художница Айрис Компье: добрые эльфы, лукавые феи и оживающий лес

Кто-то любит фантастику во всех проявлениях, а кто-то отдаёт предпочтение определённому жанру, к которому лежит душа. Художница Айрис Компье — из последних. Больше всего она любит фэнтези, а в её портфолио можно увидеть целый город лёгких, акварельных эльфов и фей.

О себе Я — художник, иллюстратор и победитель творческих конкурсов. Живу в Нидерландах и предпочитаю традиционные техники живописи. Как художник, я прежде всего стремлюсь рассказывать истории через свои работы — мне важно увлечь зрителя, заставить почувствовать связь с картиной, чтобы распалить его воображение. Сайт: https://iriscompiet.art

Когда и почему вы начали рисовать? Есть ли у вас художественное образование? Почему вы решили связать свою жизнь с творчеством?

Я с детства знала, что хочу стать художником. В семь лет в руки попалась энциклопедия «Феи» авторства Брайана Фрауда и Алана Ли. И я поняла, ЧЕМ хочу заниматься — рисовать фантастических существ. Рисовала я всем, что подвернется под руку — и на всём, что видела. Так что на вопрос «кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» я нашла ответ довольно быстро. Ни о какой другой карьере я даже не задумывалась. Создавать волшебные миры и населять их обитателями из собственного воображения — это самое потрясающее, что можно представить.

Я училась в художественной школе голландского города Бреда́. Но там фэнтези не считали «настоящим искусством», на этот жанр смотрели свысока. Так что я не стала поступать на отделение иллюстрации, сосредоточившись на графическом дизайне. После этого я работала по специальности, а свободное время посвятила своей мечте стать художником. Дизайн я окончательно бросила в 2017 году и полностью отдалась рисованию. Тем не менее та работа многому меня научила — я узнала, как создавать обложки для книг, и потом не раз применяла эти навыки в работе с клиентами.

Чем вас так привлекает фэнтези и в особенности феи? Вы всегда хотели рисовать фэнтезийные иллюстрации или начинали с другого жанра?

Мне всегда нравилось фэнтези. Я росла, слушая волшебные сказки на кассетах и читая книги Толкина и Рина Поортвлита («Гномы»). Ещё я изучала фантастических существ на картинах Иеронима Босха и Питера Брейгеля, смотрела на творения Рубенса и на великолепные работы других классических мастеров. Их миры, истории, которые они рассказывают, очень повлияли на меня, когда я начинала. Сейчас я черпаю вдохновение отовсюду — ведь нас везде окружает волшебство.

Не уверена, как я пришла именно к изображению фей. Можно сказать, это они нашли меня. Мне всегда была близка природа, фольклор, сказки — в них скрыто намного больше, чем кажется на первый взгляд. Сказки во многом похожи на природу — они захватывающие и прекрасные, но в то же время пугающие.

Наглый воришка Дизайн карты для Magic: The Gathering.

Помните ли вы свою первую проданную работу?

Кажется, это случилось на конвенте — самый первый раз, когда я «вышла в свет» как художник. Я была в восторге: кому-то настолько понравился мой рисунок, что он забрал его домой. Конечно, это было только начало пути — мне всё ещё предстоит научиться очень многому.

Какие из проектов, к которым вы приложили руку, были для вас наиболее интересны и почему?

Мне довелось участвовать во множестве интересных проектов — детали некоторых из них я даже ещё не могу разглашать. Но, пожалуй, самой захватывающей была работа над бестиарием по «Тёмному кристаллу». Сам Брайан Фрауд (художник-постановщик фильмов «Тёмный кристалл» и «Лабиринт» — прим. МирФ) рекомендовал меня как ведущего иллюстратора. Моя мечта воплотилась в реальность: мне позволили привнести частичку своего творческого видения в мир Тра. Я ведь выросла на фильмах «Тёмный кристалл», «Лабиринт», «Легенда», «Уиллоу» и «Бесконечная история». Быть частью всего этого просто невероятно. А после «Тёмного кристалла» мне предложили оформить бестиарий по «Лабиринту» — и как я могла отказаться?

Работать с командой Wizards of the Coast и создавать арты для Magic the Gathering тоже было здорово. Раньше я коллекционировала карты с интересными рисунками — представьте, как волнительно было добавить к этой коллекции карты с моим собственным дизайном.

Каждый из проектов, в которых я принимала участие, уникален по-своему — и я всегда старалась выкладываться на все сто. Любой заказ помогал мне развивать свои навыки художника, позволял раздвинуть границы и продемонстрировать, что я способна на большее. Я совершенствуюсь с каждой работой, каждым рисунком и каждой готовой картиной.

Волшебство окружает нас, оно просачивается сквозь трещины реальности, и нужно лишь уметь его видеть

Обитатель Разломов

Надо сказать, стиль фильмов «Лабиринт» и «Тёмный кристалл» вам идеально подходит! А как вы вообще познакомились с Брайаном Фраудом?

Как-то я связалась с ним. Хотела узнать, не сможет ли он написать вступление к «Феям разломов» — и он согласился. С тех пор мы часто общались, и я даже несколько раз приезжала в гости к нему и его жене Венди. А потом я получила письмо от издательства — в нём говорилось, что Брайан Фрауд дал им мои контакты. Они спросили, действительно ли я хочу поучаствовать в работе над артбуком по миру «Тёмного кристалла»… разумеется, я хотела!

Повлияли ли рисунки Брайана Фрауда на ваш авторский стиль?

Его работы окружали меня с детства и во многом повлияли на мою мечту стать художником. А ещё меня вдохновляли Йон Бауэр, Артур Рэкем, Эдмунд Дюлак, Алан Ли, Антон Пик, Рин Поортвлит и многие другие.

Обитатель Разломов

Что вы воплощаете чаще, собственные идеи или задумки клиентов? Ограничивают ли заказы вашу творческую свободу?

Стараюсь соблюдать баланс между личным творчеством и коммерческими заказами. Я люблю работать с клиентами и создавать для них — очень часто именно их запросы заставляли меня выбираться из зоны комфорта. Так было, например, с картами для Magic the Gathering. Краткие описания, которые мне выдали, не имели вообще ничего общего с тем, что я обычно рисую — так что пришлось придумывать, как та или иная сцена будет смотреться в моем стиле. Подобные заказы многому учат — начинаешь лучше понимать собственное творчество и материалы, с которыми работаешь.

Мне повезло с клиентами — они меня почти не ограничивают. Когда люди доверяют мнению профессионала, которого они наняли, — это хороший знак. Мне нравится работать в команде и создавать настолько качественные работы, насколько это возможно.

Но, помимо коммерческих заказов, мне всегда необходимо время на воплощение своих задумок — просто чтобы расслабиться и делать то, что хочу.

Расскажите о книге Faeries of the Faultlines («Феи Разломов»). Как к вам пришла идея её создания? Вы сами писали для неё истории? Есть ли планы на продолжение?

Faeries of the Faultlines — огромный мир, в который я возвращаюсь снова и снова. Это больше, чем просто одна книга — вернее, будет намного больше. Сама идея пришла мне в голову в 2016 году, когда я отчаянно пыталась найти своё место в мире иллюстрации, начать работать художником-фрилансером — но из этой затеи ничего не получалось. Мне казалось, что я ломлюсь в закрытую дверь, становилось только хуже, и в какой-то момент мне перестало нравиться буквально всё, что я делаю. В моих рисунках не было меня самой — я так старалась следовать трендам, что скатилась до слепого подражания популярным работам. Однажды я поняла, что делаю что-то не то — и возненавидела рисование. Но именно тогда во мне словно что-то щёлкнуло — я перестала заморачиваться насчёт карьеры и лайков в соцсетях. Вместо этого я решила просто рисовать то, что мне по душе — пусть даже этого никто не увидит. Мне захотелось вернуть ощущение из детства, когда я создавала что-то потому, что мне хотелось воплотить идею в жизнь.

Парадоксально, но ровно в то же время, когда я решила не быть профессиональным художником, моя карьера пошла в гору. Во многом этому помогли именно феи: я придумала сама для себя челлендж и ежедневно выкладывала небольшие скетчи, дополняя их короткой историей. Внезапно людям это понравилось, да и мне это тоже понравилось, так что я продолжила в том же духе… пока кто-то не спросил меня, что я, в принципе, собираюсь делать со всеми этими идеями. И я подумала: а почему бы не сделать книгу? Так в моей жизни случился Kickstarter и успешные сборы. Для книги я всё делала исключительно сама — и дизайн, и рисунки, и истории. Это и есть я.

Первый тираж раскупили очень быстро, но вместо того, чтобы допечатывать ещё один, я нашла потрясающих издателей из Eye of Newt Books, которые поняли мою задумку и то, что внешний вид моей книги неотделим от ее содержания.

У меня куча планов, идей и мечтаний относительно будущего развития этого мира. Надеюсь, будут ещё книги и колода карт — а может быть, даже мультфильм или кино, не буду загадывать. Ведь всё возможно — это бесконечная история в мире, который не имеет границ.

Всегда найдется кто-то успешнее, чем вы, и это нормально

Обитатель Разломов

Действие ваших работ как будто происходит в одной фантастической вселенной. Это действительно так?

Да, я назвала этот мир Разломами. Разломы есть везде — волшебство окружает нас, оно просачивается сквозь трещины реальности, и нужно лишь уметь его видеть.

Расскажите, как проходит ваш творческий процесс. Какие используете инструменты и программы? Сколько времени уходит на одну работу?

В основном я работаю с традиционными материалами — акварелью и масляными красками. Ещё я создаю скульптуры своих персонажей, но главное направление моего творчества — рисунки акварелью. В том, как цвета раскрываются при контакте с водой, как они буквально танцуют на бумаге, есть нечто волшебное. Приходится быть крайне внимательной, чтобы контролировать процесс.

Я делаю много набросков, и у меня лежит куча скетчбуков с идеями и всякими каракулями. Некоторые я прорисовываю более тщательно, а другие так и остаются на стадии эскизов и мимолетных заметок — но все они служат напоминанием об историях, которые я хочу рассказать в будущем. Когда я ощущаю творческий кризис, то просто открываю один из блокнотов и ищу то, что меня зацепит. Для меня работа начинается именно с таких набросков, неогранённых идей. Я не очень люблю делать миллионы подготовительных эскизов — в творчестве мне нравится именно спонтанность и непредсказуемость, которые даёт в том числе и акварель. Можно сказать, что в рисовании я полагаюсь на интуицию.

Звезда Дизайн карты таро

Вы используете референсы или рисуете только образы, которые подсказывает воображение?

Когда я делаю наброски, то почти не использую референсы. Но в процессе работы над полноценной иллюстрацией я всегда обращаюсь к примерам, чтобы убедиться, что всё выглядит правдоподобно. А ещё я тренируюсь в изображении сложных вещей — например, анатомии — чтобы потом было легче воспроизводить их по памяти.

Вы предпочитаете традиционную живопись цифровой. Почему? Ведь сейчас всё больше и больше художников переходят в «цифру».

Цифровая живопись великолепна — она предлагает бесчисленные возможности. Я знаю множество авторов, которые создают потрясающие вещи в этой технике. Я пробовала подступиться к ней несколько раз, но, полагаю, это просто не моё. Я из тех художников, которым важно «чувствовать» материалы: слышать шуршание карандашного грифеля, ощущать текстуру разных видов бумаги. Я обожаю пачкать руки и наблюдать, как на листе передо мной постепенно возникает целый мир. Это же подлинное волшебство — создавать нечто, чего не существовало еще пару минут назад. Не уверена, есть ли в таком подходе какое-то преимущество, но удовольствие — наверняка.

Когда я рисую акварелью, то сосредоточена на настоящем моменте — нужно быть внимательной и следить за тем, что происходит с красками. Тут всегда есть элемент случайности, точно спланировать, как они лягут, невозможно. Поэтому я не знаю заранее, какой будет результат — по крайней мере, не до конца. В этом и красота, и кошмар акварели — порой на бумаге возникает какая-то грязь, и приходится всё начинать сначала. Цифровая живопись очень облегчает работу.

Плутовка из страны фей Дизайн карты для Magic: The Gathering (Adventures in the Forgotten Realms)

Вы не только художник, но и скульптор. Расскажите об этой стороне вашего творчества.

Я начала создавать скульптуры моих персонажей, когда однажды повредила руку — повторяющиеся движения облегчали боль и помогали снять напряжение. Приходилось месить глину — отличное упражнение для мышц. В общем, это занятие мне очень помогло — и, кроме того, я обнаружила, что, благодаря скульптуре, я начала лучше представлять своих героев со всех сторон, думать о них, как об объёмных существах. Теперь, когда я рисую, то мыслю в трёх измерениях, и это определенно улучшает мои работы.

Я очень люблю делать скульптуры — это похоже на медитацию. И я никогда не создаю их для клиентов — только ради удовольствия от процесса. Правда, в последнее время я начала делать отливки и продавать заготовки, которые люди могут раскрашивать.

Что для художника важнее: отточенная техника или уникальный стиль?

Думаю, успех зависит от множества факторов. Недостаточно просто обладать безупречной техникой или неповторимым стилем. Чтобы стать хорошим художником, нужно многое — универсального способа не существует. Но лично для меня самое важное — ощущение, что ты не можешь обойтись без рисования. Например, я долгое время пыталась «вписаться» в тренды, копировала популярные стили — но из этого ничего не получилось. И только когда я начала создавать то, что мне действительно хотелось воплотить в жизнь, я обрела свой голос. Поэтому я верю, что по-настоящему прекрасные работы всегда смогут отыскать свою аудиторию, ведь люди будут к ним тянуться.

Что касается стиля, то его можно развивать постепенно. Каждый художник вдохновляется другими творцами и происходящим вокруг — и постепенно находит свой собственный способ выразить это вдохновение. Так стиль меняется и эволюционирует. А вот искать его специально бессмысленно — он формируется понемногу, картина за картиной.

Огромная мощь Дизайн карты для Magic: The Gathering

Откуда приходит вдохновение для ваших работ?

Я черпаю вдохновение отовсюду. Иногда оно приходит при виде дерева, камня, прекрасной птицы или заката. Ещё меня вдохновляют слова — мысли и беседы. Порой идей становится так много, что я не успеваю воплощать их все — но я стараюсь делать хотя бы зарисовки, чтобы вернуться к ним, когда будет свободная минута.

Какой вы видите профессию художника через двадцать лет? Что в ней изменится?

Я редко строю планы дальше, чем на год или два — сейчас мир меняется слишком быстро, поэтому пытаться что-то предугадать нет смысла. Я просто работаю, рисую, рассказываю истории и надеюсь, что буду развиваться и узнавать новое каждый день.

Есть ли у вас хобби и интересы помимо рисования? Как вы проводите свободное время?

Я рисую почти ежедневно с восьми утра до шести вечера — как будто бы обычный рабочий день. Но после этого люблю взять скетчбук и набросать какие-нибудь свои идеи или заняться скульптурой.

Кроме того, я обожаю путешествовать, гулять по городу, ходить в музеи и на мастер-классы. А еще — получать новый опыт, знакомиться с новыми людьми и слушать их истории, наслаждаться природой и играть в видеоигры.

Обитатель Разломов

А какие фильмы (книги, игры, аниме…) вам нравятся? Как они влияют на ваше творчество?

Я люблю слушать аудиокниги во время работы — чаще всего это Стивен Кинг. Прозвучит странно, но я почти никогда не слушаю фэнтези — конечно, если это не романы Джона Толкина или «Игра престолов». Что касается фильмов, то я люблю Гильермо дель Торо. Мне нравится то, что он делает — он действительно умеет рассказывать истории. Очень хочется думать, что когда-нибудь мне выпадет шанс с ним поработать и возможно — возможно! — перенести моих фей на экраны!

И напоследок — что бы вы посоветовали художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Оставайтесь верны себе, не гонитесь за лайками и подписчиками в соцсетях и помните, что невозможно прекратить учиться — пусть каждая ваша следующая работа будет лучше предыдущей. Не бойтесь неудач и будьте гибкими — всегда найдется кто-то успешнее, чем вы, и это нормально. Радуйтесь успехам других и поддерживайте друг друга. А еще — наслаждайтесь процессом!

