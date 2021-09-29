Sony опубликовали отрывок из второй части «Венома» с Карнажем

Sony опубликовали отрывок из второй части «Венома», в котором показали Карнажа во всей красе.

По сюжету репортер Эдди Брок, который уже научился сосуществовать с инопланетным паразитом Веномом, сталкивается с маньяком по имени Клетус Кэссиди, взявшим прозвище Карнаж. Броку предстоит сразиться с симбиотом, который поселился в теле серийного убийцы.

Фильм снимет Энди Серкис, а главные роли исполнят Том Харди и Вуди Харрельсон.

Фильм выходит уже 30 сентября. Изначально премьера должна была состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии ее неоднократно откладывали.