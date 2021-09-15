Энди Серкис: кроссоверу «Венома» и «Человека-паука» быть!

Режиссер «Венома 2: Да будет резня» Энди Серкис в одном из интервью рассказал, что кроссовер с «Человеком-пауком» — исключительно вопрос времени.
Но торопиться, по мнению постановщика, с таким грандиозным событием не нужно, чтобы не мешать другим история в этих вселенных.
И, судя по всему, намек на потенциальное столкновение персонажей есть в суперсекретной сцене после титров нового «Венома», которую Том Харди на вчерашней премьере фильма в Великобритании просил не раскрывать.
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Осторожно, спойлеры!
Если верить пользователям соцсетей, то в конце фильма (после битвы с Карнажем) Веном решил показать Эдди, что пережил его вид. На экране телевизора появляется кадр с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда, после чего симбиот облизывается и говорит: «Я ненавижу этого парня».
Однако до премьеры фильма стоит отнестись к этой информации с долей скепсиса. В России «Веном 2» выйдет 30 сентября.
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В пятый раз.
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