Энди Серкис: кроссоверу «Венома» и «Человека-паука» быть!

Режиссер «Венома 2: Да будет резня» Энди Серкис в одном из интервью рассказал, что кроссовер с «Человеком-пауком» — исключительно вопрос времени.

Но торопиться, по мнению постановщика, с таким грандиозным событием не нужно, чтобы не мешать другим история в этих вселенных.

И, судя по всему, намек на потенциальное столкновение персонажей есть в суперсекретной сцене после титров нового «Венома», которую Том Харди на вчерашней премьере фильма в Великобритании просил не раскрывать.

Осторожно, спойлеры!

Если верить пользователям соцсетей, то в конце фильма (после битвы с Карнажем) Веном решил показать Эдди, что пережил его вид. На экране телевизора появляется кадр с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда, после чего симбиот облизывается и говорит: «Я ненавижу этого парня».

Однако до премьеры фильма стоит отнестись к этой информации с долей скепсиса. В России «Веном 2» выйдет 30 сентября.