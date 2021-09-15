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    Новости

    Энди Серкис: кроссоверу «Венома» и «Человека-паука» быть!

    15 сентября 2021
    15.09.2021
    845
    0 минут на чтение
    Энди Серкис: кроссоверу «Венома» и «Человека-паука» быть!

    Режиссер «Венома 2: Да будет резня» Энди Серкис в одном из интервью рассказал, что кроссовер с «Человеком-пауком» — исключительно вопрос времени.

    Но торопиться, по мнению постановщика, с таким грандиозным событием не нужно, чтобы не мешать другим история в этих вселенных.

    И, судя по всему, намек на потенциальное столкновение персонажей есть в суперсекретной сцене после титров нового «Венома», которую Том Харди на вчерашней премьере фильма в Великобритании просил не раскрывать.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Если верить пользователям соцсетей, то в конце фильма (после битвы с Карнажем) Веном решил показать Эдди, что пережил его вид. На экране телевизора появляется кадр с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда, после чего симбиот облизывается и говорит: «Я ненавижу этого парня».

    Однако до премьеры фильма стоит отнестись к этой информации с долей скепсиса. В России «Веном 2» выйдет 30 сентября.

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     Дмитрий Кинский |  06.09.2021

    В пятый раз.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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