Создатели «Истребителя демонов» займутся аниме по Genshin Impact

Отличные новости для поклонников Genshin Impact. HoYoverse представила концепт-трейлер, который показал, как мог бы выглядеть аниме-сериал по вселенной игры. И вместе с тем компания объявила о сотрудничестве со студией ufotable, которая известна по аниме-сериалу «Истребитель демонов».
Больше подробностей об адаптации нет. Сотрудничество называют «долгоиграющим совместным проектом».
В сентябре создатели Genshin Impact выпустят обновление 3.1, которое введёт новых персонажей и другой контент.
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