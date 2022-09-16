Создатели «Истребителя демонов» займутся аниме по Genshin Impact

Отличные новости для поклонников Genshin Impact. HoYoverse представила концепт-трейлер, который показал, как мог бы выглядеть аниме-сериал по вселенной игры. И вместе с тем компания объявила о сотрудничестве со студией ufotable, которая известна по аниме-сериалу «Истребитель демонов».

Больше подробностей об адаптации нет. Сотрудничество называют «долгоиграющим совместным проектом».

В сентябре создатели Genshin Impact выпустят обновление 3.1, которое введёт новых персонажей и другой контент.