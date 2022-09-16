    3
    Новости

    Создатели «Истребителя демонов» займутся аниме по Genshin Impact

    16 сентября 2022
    16.09.2022
    474
    0 минут на чтение

    Отличные новости для поклонников Genshin Impact. HoYoverse представила концепт-трейлер, который показал, как мог бы выглядеть аниме-сериал по вселенной игры. И вместе с тем компания объявила о сотрудничестве со студией ufotable, которая известна по аниме-сериалу «Истребитель демонов».

    Больше подробностей об адаптации нет. Сотрудничество называют «долгоиграющим совместным проектом».

    В сентябре создатели Genshin Impact выпустят обновление 3.1, которое введёт новых персонажей и другой контент.

    Читайте также

    Что такое Genshin Impact и стоит ли в неё играть 12

    Что такое Genshin Impact и стоит ли в неё играть

     Олег Поторокин |  10.11.2020

    Бесплатная игра от китайцев с графикой последней Зельды и скромным бюджетом в 100 млн долларов окупилась за неделю с небольшим.

    Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”» 11

    Как «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”»

     Дмитрий Шепелёв |  21.05.2021

    Что нужно знать перед просмотром нового фильма.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077 2
    0
    30038
    Cyberpunk: Edgerunners — в чём проблема с аниме по Cyberpunk 2077

    Хорошо, да мало!

    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»
    0
    71318
    Одиночество в космосе. Читаем роман «Фаза ингибиторов» Аластера Рейнольдса из цикла «Пространство откровения»

    Первая глава знакомит нас с администратором Мигелем де Рюйтером, который спасает единственную выжившую.

    «Зов костяных кораблей»: отрывок. Продолжение морского фэнтези Р. Дж. Баркера 1
    0
    81921
    Р. Дж. Баркер «Зов костяных кораблей». Приключения в морском антураже

    Роман взросления в мире пиратского фэнтези.

    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки! 
    0
    130532
    Комикс-игра «Как стать супергероем»: похоже, это работёнка для крутого одиночки! 

    Тут нужно получать суперспособности, решать головоломки, и всё это в мире пародийной супергероики, по стёбности напоминающем вселенную «Манчкина».

    Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема
    0
    181140
    Четыре «Соляриса»: почему фильм Тарковского — худшая экранизация Лема

    Польский фантаст всегда очень однозначен и даже бескомпромиссен в своих высказываниях.

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии 5
    0
    229376
    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии

    Как малоизвестный сценарист и комедийный актёр создали один из лучших сериалов 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7
    0
    292724
    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

    Эпическое фэнтези о спасении империи.

    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф
    0
    444766
    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф

    В отрывке мы знакомимся ближе с эквилибриумом Альдебараном Стойким, префектом префектуры Кальцеон, куда входит Солнечная система.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить