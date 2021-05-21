Почему «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме последних лет и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”»

Через полгода после японской премьеры до российских экранов добрался «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”» — новый обладатель титула самого кассового аниме в истории. Его мировые сборы составили 480 млн долларов, и предыдущего рекордсмена, «Твоё имя» Макото Синкая, он обходит сразу на 120 млн. Откуда такая популярность? Как полнометражное продолжение аниме-сериала сумело посрамить подавляющее большинство голливудских блокбастеров? И что это вообще за «Истребитель демонов» такой? Попробуем разобраться.

В 2010-е любители манги и аниме собрали поистине богатый урожай. Хиты мирового масштаба появлялись один за другим, а их популярность выходила далеко за пределы сообщества отаку и всех, кто им симпатизирует. Громыхала то «Атака титанов», то «Ванпанчмен», то «Моя геройская академия», то «Обещанный Неверленд» с «Доктором Стоуном». И это если не брать в расчёт эксперименты Netflix вроде брутального «Человека-дьявола» или «Выдающихся зверей». В общем, в громких новинках недостатка не было. Но конец десятилетия принёс хит исполинских масштабов — Kimetsu no Yaiba. На японском это означает «клинок, рассекающий демонов», но в российской локализации закрепился перевод с англоязычного Demon Slayer — «Истребитель демонов». Так и оставим.

Kimetsu no Yaiba придумала и нарисовала мангака под псевдонимом Коёхару Готогэ, о которой неизвестно ничего (даже женский пол — это скорее устоявшееся предположение), кроме того, что она родилась 32 года назад в префектуре Фукуока, а вместо фотографии использует изображение милого крокодильчика в очках. «Истребитель демонов» — первый успех Готогэ. До этого ей удавалось пробиться в журнал Weekly Shnen Jump с тремя ван-шотами, но попытка получить собственную серию с треском провалилась. Редактор Тацухико Катаяма посоветовал вернуться к дебютной новелле, фолк-боевику Ka Gari Gari, и переработать её во что-то более мейнстримное. Демоны, мечи и дух народных преданий в ней уже были, а вот юмора и симпатичных героев не хватало. Оказалось, это и впрямь отделяло Готогэ от гарантированного хита.

Истребитель демонов

Действие разворачивается в Японии начала XX века. Главный герой, Тандзиро Камадо, — юный дровосек, чью семью одной ненастной ночью растерзало сверхъестественное существо, которое в народе зовут демоном. Погибли все, кроме младшей сестрёнки Нэдзуко, однако тварь её заразила, и теперь девочка страдает от жажды крови и не выносит солнечного света. Тандзиро поклялся во что бы то ни стало исцелить сестру и разыскать монстра, сломавшего их жизни. Для этого мальчик вступает в Корпус истребителей демонов — секретную организацию, что борется со злом по всей Японии.

По завязке может показаться, что Kimetsu no Yaiba — самый обыкновенный сёнэн. И… так оно и есть. Налицо все признаки классического боевика для мальчишек, который некоторые выносят в поджанр неккетсу. Главный герой, как водится, сирота, чистый сердцем и помыслами. Он, конечно же, с самого начала особенный, но в процессе тренировок и боёв раскрывает свой истинный, прежде никем не замеченный потенциал. Конкретно Тандзиро с рождения обладает феноменальным обонянием, да и в роду у него числятся, как выясняется, совсем не простые люди. Герою неккетсу в обязательном порядке предстоит грандиозное путешествие, в котором он обретёт много друзей, одолеет ещё больше врагов и будет регулярно превозмогать. В общем, всё по заветам Джозефа Кэмпбелла.

Парадоксальность успеха «Истребителя демонов» в том, что в нём нет ничего уникального. Готогэ честно пишет, что черпала вдохновение из таких серий, как «Блич», «Наруто», «Берсерк» и «Невероятные приключения ДжоДжо». Из последнего мангака позаимствовала концепцию особой дыхательной техники — освоив её, борцы со злом раскрывают в себе сверхчеловеческие способности. Такой вот оммаж на грани плагиата. Но все клише, все знакомые до боли детали складываются в удивительно цепляющую картину.

В Kimetsu no Yaiba традиционный японский колорит тесно переплетается с современной мировой культурой. Местные демоны — по сути, всем привычные вампиры, только каждый со своей уникальной способностью вроде телекинеза или буквального ныряния в тень. Это позволяет делать схватки с ними красочнее и разнообразнее, но при том не погружаться в дебри фольклора — читатель или зритель и так примерно понимает, как всё работает. В свою очередь Корпус истребителей — нечто среднее между организацией типа «Хеллсинга» и самурайского клана, где высшие охотники, так называемые хаширо, состоят в тесных, почти что родственных отношениях и свято чтут предводителя. Да и время действия выбрано не случайно: начало XX века — как раз тот период в Японии, когда одни поверья и традиции навсегда уходили в прошлое под натиском цивилизации, а другие тихонько с ней сливались.

Герои у Коёхару Готогэ получились ровно такими, какими советовал их сделать редактор, то есть обаятельными и симпатичными, пускай и клишированными до крайности.

Первый спутник главного героя, светловолосый парнишка Зеницу, — нытик и паникёр, почти что анимешная версия Шегги из «Скуби-Ду». Истребителем демонов он стал почти случайно и вообще не горит желанием сталкиваться с потусторонними страшилищами, но приходится. Внутри него, по всем канонам, спит великий воин, но столь глубоко и крепко, что даже сам Зеницу не подозревает о его существовании. И это даже не метафора: как только юноша теряет сознание от ужаса (что происходит регулярно), в бой вступает его вторая личность, молчаливая и бесстрашная.

Второй участник отряда, Иноске, — сорвиголова в маске кабана и неофициальный маскот «Истребителя демонов». Он почти что ребёнок-маугли, выросший в горах и имеющий очень смутное представление о цивилизации. Гиперактивный, агрессивный и простоватый Иноске настолько одержим идеей быть сильнее всех и вся, что прячет под маской своё ангельски красивое и совсем не брутальное лицо. Ему не чужды эмоции, однако он совершенно не умеет с ними справляться — смеётся оглушительно громко, а рыдает в три ручья. В общем, очередной варвар с золотым сердцем.

Есть ещё Нэдзуко — девочка-демон и классическая младшая сестрёнка из аниме. Она мила, не назойлива, трогательно привязана к своему брату, внешне беззащитна, но при этом способна за себя постоять в критический момент. Не персонаж, а швейцарский нож, ведь Нэдзуко может быть и полноправной героиней, и живым макгаффином, и deus ex machina, раз демоническая кровь наделила её суперсилами. В общем, всем, чем пожелает сама Готогэ.

Впрочем, главная её находка, конечно, сам Тандзиро. С одной стороны, это типичнейший протагонист сёнэна, но с другой — нечто большее. Его главный мотив не месть и не амбиции, а сострадание. Сперва он хочет вернуть человечность Нэдзуко, потому что она очевидно мучается, а затем, узнав побольше о демонах, осознаёт, что почти все они были людьми, перенёсшими слишком много боли. Жизнь в обличье чудовищ-людоедов для них на самом деле в тягость, а потому Тандзиро стремится поскорее их освободить единственным возможным способом. Финал едва ли не каждой схватки сопровождает флешбэк, который раскрывает трагическую предысторию противника и дополняет триумф победы светлой грустью — ещё одна несчастная душа наконец-то отмучилась.

Автор ловко сохраняет в «Истребителе демонов» баланс элементов. Экшен и драма, хоррор и юмор, мрачность и оптимизм — всё находится в идеальном равновесии, что на выходе даёт образцово-показательный сёнэн, который придётся по душе большинству поклонников жанра.

Но этого всё равно было бы недостаточно для такой феноменальной популярности. За время существования Weekly Shnen Jump на его страницах публиковались боевики и покруче, но ни один из них не мог обогнать большую тройку — «Ван-Пис», «Блич» и «Наруто». А «Истребитель демонов» в 2019 году в два раза уделал их вместе взятых (!!!) — годовой объём продаж составил 82 млн копий! Цифра совершенно невиданная в манга-индустрии. А причина в том, что как раз в 2019 свет увидел аниме-сериал. До этого серия, стартовавшая ещё в 2016-м, показывала хорошие, но отнюдь не головокружительные результаты. А значит, при всех заслугах Коёхару Готогэ, Kimetsu no Yaiba обязана своим успехом анимационной студии Ufotable.

Команда, рисовавшая цикл «Граница пустоты», сотворила, без преувеличения, шедевр. Если оценивать по картинке, шоу, способных потягаться с «Истребителем демонов», не было и нет. Позади остаются и «Атака титанов», и «Кастлвания», и «KILL la KILL», и вообще всё. Просто потому, что Ufotable наконец-то удалось сделать то, обо что другие споткнулись, — подружить 3D-графику с двухмерной анимацией так, чтобы это не резало глаз. Последние двадцать лет все пытались провернуть такой, казалось бы, нехитрый фокус, но получилось только сейчас и только у них. Да и во всём остальном шоу выглядит потрясающе. Характерную, чуть угловатую, с толстой обводкой, рисовку Готогэ создатели оживили и дополнили столь сочными и приятными глазу цветами, что взгляд оторвать очень трудно. Ну а то, как поставлены сцены схваток, даже комментировать бесполезно — это надо просто видеть.

Сериал достигает пика в 19-м эпизоде, где Тандзиро бьётся с мальчиком-пауком Руи. Там воедино сплетаются пафос, трагизм, пронизывающая до мурашек музыка, потрясающая режиссура и невероятная работа художников. Клипы из этой серии разлетелись по соцсетям, а реакции блогеров на неё собрали на YouTube миллионы просмотров. Именно тогда «Истребитель демонов» по-настоящему прогремел в мировом масштабе.

Поезд «Бесконечный»

И вот в 2020 году вышел и побил все рекорды полнометражный мультфильм «Бесконечный поезд» — или, как предпочли его назвать наши локализаторы, «Поезд “Бесконечный”». Очевидно, что его аномальная касса — плод хайпа, пускай и во многом оправданного. «Истребитель демонов» выглядит до того роскошно, что его не может игнорировать самая широкая аудитория. Тем более что это сёнэн, самый мейнстримный из всех жанров, к тому же в лучшей своей форме. За счёт соцсетей бренд Demon Slayer получил отменный охват сарафанного радио как в Японии, так и за её пределами, а тут как раз вскоре после окончания первого сезона в кинотеатры прилетела полнометражка, чтобы собрать сливки. Причём как раз в период ослабления карантинных мер (хоть и не самой пандемии), когда люди, изголодавшиеся по зрелищу на большом экране, наконец-то смогли его получить. Идеальный шторм.

По иронии сам фильм не слишком рассчитан на случайную аудиторию. Это даже не OVA, в которых сюжет, как правило, самостоятелен, а прямое продолжение сезона. Никого из персонажей не представляют заново. Что за парень с кабаньей головой? Зачем девочка носит бамбуковый кляп? Почему блондин так истерит, если он охотник на монстров? Ничего из этого вам не объясняют — либо смотрите сериал, либо принимайте всё, как есть.

Последний вариант тоже возможен, ведь история сама по себе простая. Вот отряд истребителей под предводительством особо опытного Кёджуро. Вот коварный демон, который умеет усыплять и управлять чужими сновидениями. Первым надо найти и побороть второго, по ходу дела не уснув навсегда. По сути, стандартный эпизод про кошмары, какой можно отыскать хоть в «Звёздном пути», хоть в «Зачарованных», хоть в «Невероятных приключениях ДжоДжо». Необязательно знать мифологию, придуманную Готогэ, чтобы понять, что происходит и каковы ставки. Да и бои всё так же великолепны даже без контекста, хотя с ним, конечно же, лучше. Фанатам сериала «Поезд “Бесконечный”» придётся смотреть в любом случае, так как в нём есть события, важные для основной истории. А все остальные могут пойти полюбоваться на отличную анимацию.