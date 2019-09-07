В детском доме, где живут Эмма, Рэй и Норман, нет детей старше двенадцати. Вскоре выясняется, что это неслучайно: малышей здесь выращивают на убой, за всем стоят демоны, а героям осталось совсем немного времени до собственного «отбытия». Им предстоит приложить нечеловеческие усилия, чтобы обмануть воспитателей и улизнуть из зловещего приюта.

Манга «Обещанный Неверленд» — большой хит в Японии: в июле она стала там шестой по числу всех проданных томов, обойдя такую известную серию, как «Моя геройская академия». При этом у ее создателей есть четкое видение того, когда следует закончить: они уже заявляли, что планируют остановиться на 20–30 томах, и, когда недавно вышел 15-й, подчеркнули, что история достигла кульминации.

Умение авторов планировать наперед и их стремление работать в малых масштабах ощущаются и в самой манге. Действие первых 37 глав, которые легли в основу первого сезона аниме, происходит строго в одной локации — в детском доме и на прилегающей к нему территории. Единственное оружие против демонов-угнетателей, доступное героям-детям, — это интеллект. Несмотря на возраст, они умудряются проворачивать сложные многоходовки, которые сделали бы честь и Майклу Скофилду из сериала «Побег».

Вообще, первый сезон «Побега» наверняка послужил одним из источников вдохновения для начала «Обещанного Неверленда». Герои проводят весь сезон в замкнутом и внешне заурядном пространстве (а смотреть на это не надоедает). В заключении они оказались при необычных обстоятельствах. После побега они попадают во враждебную среду, о которой мало что знают, — напомню, полная картина мира сложилась у Скофилда и компании лишь к четвертому сезону.

Вот только детям из «Неверленда» приходится сложнее сразу по всем статьям: они слабее, «на воле» их хотят съесть, а их быт контролируется до мельчайших деталей. Отсюда и более сложная природа их многоходовок: когда против тебя, по сути, весь мир, приходится действовать вдвойне осторожно. Порой даже не верится, что человеческий мозг способен столько всего рассчитать!

Но популярность серии едва ли можно объяснить одним лишь усложнением стандартной схемы фильмов про побег. В промежутках между планированием операций и отчаянными попытками узнать, что же происходит в окружающем мире, сериал выдает сцены, способные растопить даже самое черствое сердце.

Происходящее в приюте не зря сравнивают с реальным животноводством: здесь так же идет «в обработку» незрелая молодь. Как и на фермах, есть животные постарше, которые ведут собратьев на убой, и за это живут дольше: хоть главным злом и выступают демоны, весь первый сезон основные враги детей — это взрослые. Чтобы избежать участи скота, жертвам придется не только включить интеллект, но и объединиться в борьбе. Ради единства юным революционерам придется идти на многочисленные компромиссы, что хорошо разбавляет «механическое» решение возникающих задач.

Необходимость в компромиссе возникает у троицы главных героев уже на этапе знакомства. У всех у них схожий уровень IQ, но Эмма более эмоциональна и периодически вносит коррективы в чужие планы, чем существенно усложняет жизнь всем троим.

Впрочем, моральных дилемм здесь хватает и без неё. Как донести информацию до менее смышленых товарищей? Действительно ли стоит держаться вместе — или каждому лучше позаботиться о себе? Что, в конце концов, ощущают те, кому предстоит повести на убой себе подобных?

На зыбком фундаменте из эмоциональности и холодного расчёта авторы выстраивают свою историю со множеством острых углов. Порой это выливается в довольно жестокие сцены, слабо вяжущиеся с «детским» сюжетом, — хотя насилия как такового на экране почти не показывают.

От просмотра (и прочтения) «Обещанного Неверленда» остаётся ощущение как от мрачной народной сказки — ещё не прошедшей через жернова Disney. Потерявшимся в лесу детям стоит быть начеку, потому что за каждым деревом может поджидать вполне всамделишный волк. Только тут к услугам детей — вся база накопленных человечеством знаний.

Визуально сериал и манга исполнены на высоком уровне, причем везде свои интересные находки: например, на бумаге фигура мамы часто пересекает множество панелей, что подчёркивает разницу в размерах между нею и детьми. А в аниме во время вылазок внутри дома для большего погружения используется вид от первого лица.