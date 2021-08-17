    3
    Новости

    Star Wars: Visions — расширенный трейлер анимационной антологии от японских студий

    17 августа 2021
    17.08.2021
    467
    1 минута на чтение
    Star Wars: Visions — первый трейлер анимационной антологии

    Disney представил первый трейлер Star Wars: Visions — антологии из девяти эпизодов от японских аниме-студий.

    В ролике — нарезка всех десяти сюжетов. Среди них будут как и знакомые нам конфликты и истории (очередное противостояние с Империей или борьба охотников за головами), так и раскрытие далёкой-далёкой галактики с неожиданной стороны — благодаря в том числе новым персонажам.

    • «Дуэль» (The Duel) от Kamikaze Douga покажет типичную джедайскую историю о самоотверженности. Эта короткометражка больше не о содержании, а о стиле: авторы привнесли в «Звёздные войны» японскую иконографию, джедай здесь стилизован под самурая, а дроид облачён в соломенную шляпу. Рисунок будет черно-белым с редкими вставками отдельных цветов вроде светового меча.
    • «Лоп и Очо» (Lop and Ochō) от Geno Studio (Twin Engine). Здесь зрителей ждёт конфликт естественной красоты и наступающей индустриализации. Главная героиня принадлежит к инородцами — это космическая фурри-крольчиха Лоп.
    • «Татуинская рапсодия» (Tatooine Rapsody) от Studio Colorido (Twin Engine) расскажет историю Бобы Фетта на Татуине. Обещают появление Джаббы Хатта!
    • «Близнецы» (The Twins) от знаменитых Trigger поведают о брате и сестре. Этот сюжет вдохновлён судьбой Люка и Леи, но беда в том, что один попадёт под влияние Тёмной стороны.
    • «Старейшина» (The Elder), снова от Trigger, расскажет про учителя и ученика, которые сталкиваются с неизвестным врагом.
    • «Деревенская невеста» (The Village Bride) от Kinema Citrus. Здесь в сюжете окажется падший джедай, вот только совсем ином ключе. Хранитель мира чтит древние традиции в далёкой деревне, и когда наступает день свадьбы, ему предстоит сделать важный выбор.
    • «Акакири» (Akakiri) от Science Saru описывается как «Красивая, но душераздирающая история о принцессе».
    • T0-B1 от Science Saru покажет трогательную историю дроида, который мечтает стать джедаем.
    • «Девятый джедай» (The Ninth Jedi) от Production IG — это история об эпохе, когда джедаи были только в легендах. В центре сюжета окажется дочь специалиста по световым мечам.

    Большинство работ прям сильно опираются на классические аниме-тайтлы, взять хоть историю дроида, похожего на Астробоя, или «Близнецов», чей стиль неотличим, например, от «Промара».

    Кроме того, Disney объявил актёрский состав: Генри Голдинг, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Темуэра Моррисон, Нил Патрик Харрис, Элисон Бри, Симу Лю, Дэвид Харбор и Карен Фукухара.

    «Видения» стартуют 22 сентября на Disney+.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе
    0
    1209
    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война: Посланница рока» в новом переводе

    Суровое научное фэнтези о замерзающем мире разумных волков, загадочных ведьм, кочевников и безумия.

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 3
    0
    11072
    Пять причин, почему цикл Яцека Пекары про Инквизитора — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского

    Один из популярнейших циклов польского фэнтези возвращается в Россию.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео 18
    0
    74997
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео

    От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.

    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в азиатском антураже
    0
    76420
    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в восточном антураже

    В этом отрывке мы знакомимся с капитаном Рахом э’Торином и его воинами-изгнанниками, которые вынуждены сражаться в чужой войне.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    0
    138266
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    Мифологическое фэнтези на основе европейских саг, в котором обязательный Герой заменён Героиней.

    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»
    0
    140257
    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»

    Это постапокалиптическая история рассказывает об операции по захвату гоблинов. Учёным удаётся развязать язык этим тварям, и вскоре они раскрывают немало интересного своём племени.

    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные догадки палеонтологов 11
    0
    188581
    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные теории палеонтологов

    Палеонтологам часто приходится строить версии наугад. Порой из этого рождаются безумные теории — которые могут быть бредом или гениальной догадкой.

    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона» 15
    0
    199905
    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»

    К премьере четвёртой и последней картины объясняем, что такое эти «ребилды» и что сейчас происходит с Синдзи, Рэй и Аской.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить