Star Wars: Visions — расширенный трейлер анимационной антологии от японских студий

Disney представил первый трейлер Star Wars: Visions — антологии из девяти эпизодов от японских аниме-студий.
В ролике — нарезка всех десяти сюжетов. Среди них будут как и знакомые нам конфликты и истории (очередное противостояние с Империей или борьба охотников за головами), так и раскрытие далёкой-далёкой галактики с неожиданной стороны — благодаря в том числе новым персонажам.
- «Дуэль» (The Duel) от Kamikaze Douga покажет типичную джедайскую историю о самоотверженности. Эта короткометражка больше не о содержании, а о стиле: авторы привнесли в «Звёздные войны» японскую иконографию, джедай здесь стилизован под самурая, а дроид облачён в соломенную шляпу. Рисунок будет черно-белым с редкими вставками отдельных цветов вроде светового меча.
- «Лоп и Очо» (Lop and Ochō) от Geno Studio (Twin Engine). Здесь зрителей ждёт конфликт естественной красоты и наступающей индустриализации. Главная героиня принадлежит к инородцами — это космическая фурри-крольчиха Лоп.
- «Татуинская рапсодия» (Tatooine Rapsody) от Studio Colorido (Twin Engine) расскажет историю Бобы Фетта на Татуине. Обещают появление Джаббы Хатта!
- «Близнецы» (The Twins) от знаменитых Trigger поведают о брате и сестре. Этот сюжет вдохновлён судьбой Люка и Леи, но беда в том, что один попадёт под влияние Тёмной стороны.
- «Старейшина» (The Elder), снова от Trigger, расскажет про учителя и ученика, которые сталкиваются с неизвестным врагом.
- «Деревенская невеста» (The Village Bride) от Kinema Citrus. Здесь в сюжете окажется падший джедай, вот только совсем ином ключе. Хранитель мира чтит древние традиции в далёкой деревне, и когда наступает день свадьбы, ему предстоит сделать важный выбор.
- «Акакири» (Akakiri) от Science Saru описывается как «Красивая, но душераздирающая история о принцессе».
- T0-B1 от Science Saru покажет трогательную историю дроида, который мечтает стать джедаем.
- «Девятый джедай» (The Ninth Jedi) от Production IG — это история об эпохе, когда джедаи были только в легендах. В центре сюжета окажется дочь специалиста по световым мечам.
Большинство работ прям сильно опираются на классические аниме-тайтлы, взять хоть историю дроида, похожего на Астробоя, или «Близнецов», чей стиль неотличим, например, от «Промара».
Кроме того, Disney объявил актёрский состав: Генри Голдинг, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Темуэра Моррисон, Нил Патрик Харрис, Элисон Бри, Симу Лю, Дэвид Харбор и Карен Фукухара.
«Видения» стартуют 22 сентября на Disney+.
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