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    Starfield наконец вышла. У нее 86% положительных отзывов в Steam

    6 сентября 2023
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    06.09.2023
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    Starfield наконец вышла. В Steam приняли игру тепло

    6 сентября в 03:00 по МСК наконец вышла амбициозная космическая ролевая игра от Bethesda Game Studios в совершенно новой вселенной — Starfield.

    Тайтл стартовал в Steam с 250 тысяч одновременных игроков (на 5 тысяч больше, чем в раннем доступе). Но, вероятно, на выходных он побьет свой рекорд.

    В игре можно путешествовать по сотням планет, создавать собственные корабли, работать с разными фракциями и не только.

    Критики и обычные игроки встретили RPG очень тепло: на сайте Metacritic у нее 88 баллов, а в Steam — 86% положительных отзывов.

    Игра доступна только на XSX/S (с локом на 30 FPS) и ПК. Ее можно купить за 70 долларов, 899 лир или 24 999 тенге.

    Кинематографический трейлер

    Геймплейный трейлер

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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