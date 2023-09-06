Starfield наконец вышла. У нее 86% положительных отзывов в Steam

6 сентября в 03:00 по МСК наконец вышла амбициозная космическая ролевая игра от Bethesda Game Studios в совершенно новой вселенной — Starfield.

Тайтл стартовал в Steam с 250 тысяч одновременных игроков (на 5 тысяч больше, чем в раннем доступе). Но, вероятно, на выходных он побьет свой рекорд.

В игре можно путешествовать по сотням планет, создавать собственные корабли, работать с разными фракциями и не только.

Критики и обычные игроки встретили RPG очень тепло: на сайте Metacritic у нее 88 баллов, а в Steam — 86% положительных отзывов.

Игра доступна только на XSX/S (с локом на 30 FPS) и ПК. Ее можно купить за 70 долларов, 899 лир или 24 999 тенге.

Кинематографический трейлер

Геймплейный трейлер