Starfield наконец вышла. У нее 86% положительных отзывов в Steam

6 сентября в 03:00 по МСК наконец вышла амбициозная космическая ролевая игра от Bethesda Game Studios в совершенно новой вселенной — Starfield.
Тайтл стартовал в Steam с 250 тысяч одновременных игроков (на 5 тысяч больше, чем в раннем доступе). Но, вероятно, на выходных он побьет свой рекорд.
В игре можно путешествовать по сотням планет, создавать собственные корабли, работать с разными фракциями и не только.
Критики и обычные игроки встретили RPG очень тепло: на сайте Metacritic у нее 88 баллов, а в Steam — 86% положительных отзывов.
Игра доступна только на XSX/S (с локом на 30 FPS) и ПК. Ее можно купить за 70 долларов, 899 лир или 24 999 тенге.
Кинематографический трейлер
Геймплейный трейлер
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