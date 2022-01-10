Стартовал финал «Атаки титанов»! Посмотрите новые опенинг и эндинг аниме

9 января стартовала вторая половина четвертого и заключительного сезона «Атаки титанов» (в оригинале — Shingeki no Kyojin).

В России 17 эпизод можно посмотреть на Crunchyroll, Wakanim и «КиноПоиске» — как в озвучке, так и в оригинале с субтитрами.

Также в сети появились новые опенинг и эндинг аниме-сериала. В первом звучит тяжелый трек The Rumbling японской альтернативной метал-группы Silencer iz Mime, а в последнем — песня Akuma no Ko певицы Аи Хигути.

Следующая серия выйдет в это воскресенье — 16 января.

Опенинг

Эндинг