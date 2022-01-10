Стартовал финал «Атаки титанов»! Посмотрите новые опенинг и эндинг аниме

9 января стартовала вторая половина четвертого и заключительного сезона «Атаки титанов» (в оригинале — Shingeki no Kyojin).
В России 17 эпизод можно посмотреть на Crunchyroll, Wakanim и «КиноПоиске» — как в озвучке, так и в оригинале с субтитрами.
Также в сети появились новые опенинг и эндинг аниме-сериала. В первом звучит тяжелый трек The Rumbling японской альтернативной метал-группы Silencer iz Mime, а в последнем — песня Akuma no Ko певицы Аи Хигути.
Следующая серия выйдет в это воскресенье — 16 января.
Опенинг
Эндинг
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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