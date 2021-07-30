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    Стартовал предзаказ романов по «Звёздным войнам» эпохи «Расцвет Республики»

    30 июля 2021
    30.07.2021
    1416
    2 минуты на чтение
    Стартовал предзаказ романов по «Звёздным войнам» эпохи «Расцвет Республики»

    Издательство fanzon на площадке CrowdRepublic открыло предзаказ двух книжек по «Звёздным войнам», посвящённым мультимедийной инициативе «Расцвет Республики».

    События «Расцвета Республики» разворачиваются примерно за двести лет до начала киносаги. В то время Республика не только наслаждалась миром и процветанием, но и несла свет своей цивилизации в малоосвоенные и опасные уголки Галактики. А джедаи в любой момент были готовы прийти на выручку тем, кто нуждался в помощи. Но вскоре отважным рыцарям придется столкнуться с угрозой, способной вселить страх даже в их сердца.

    По эпохе выходят книги, комиксы, детские и подростковые произведения, а также планируется сериал The Acolyte. Два романа в рамках предзаказа — это «открывающие». Впрочем, их вполне можно читать как самостоятельные произведения.

    «Свет джедаев» написал Чарльз Соул, автор комиксов про Дарта Вейдера.

    Золотой век Республики. Бесстрашные исследователи гиперпространства расширяют границы Республики до самых дальних звезд. Планетарные системы процветают под благожелательным руководством Сената. Везде царит мир, который поддерживается мудростью и властью знаменитого Ордена рыцарей-джедаев. Свободные граждане Галактики уверены, что с джедаями на пике их могущества, они способны пережить любую бурю. Но даже самый яркий свет может отбросить тень, а к некоторым бурям подготовиться невозможно.

    В результате шокирующей катастрофы один из звездолетов разваливается на части прямо в гиперпространстве, а шквал возникших в результате взрыва осколков угрожает целой системе. Едва услышав призыв о помощи, джедаи тут же бросаются на место происшествия.

    Но пока адепты Ордена доблестно сражаются с катастрофой, у границ Республики появляется нечто зловещее. И эта притаившаяся в тени угроза может вселить страх даже в сердце джедая.

    «Во тьму» написала Клаудиа Грей («Учитель и ученик», «Потерянные звёзды»).

    Падаван Рит Сайлас вынужден покинуть космополитичную столицу Республики Корусант и отправиться на задворки Галактики, чему он совершенно не рад. Падаван предпочел бы остаться в Храме, чтобы изучать свои любимые архивы. И когда корабль, на котором он путешествует, оказывается вырван из гиперпространства из-за галактического катаклизма, для Рита начинаются смертельно опасные приключения.

    Джедаи и их спутники находят пристанище на вроде бы заброшенной космической станции и оказываются вынуждены исследовать ее , однако эти поиски могут обернуться настоящей трагедией…

    Предзаказ продлится ещё 35 дней. В рамках кампании также можно приобрести книги про Трауна, артбук по «Мандалорцу» и комиксы про Дарта Вейдера. При достижении сверхцелей участники кампании получат брелок и постер.

    «Свет джедаев» должен выйти в сентябре, а «Во тьму» ждём в ноябре.

    В сообществе Niemand’s Shadowfeed можно прочитать ознакомительный фрагмент «Света джедаев» — первых восьми глав!

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     Илья Глазков |  08.01.2021

    Введение в новую эпоху «Звёздных войн»: джедаи круглого стола, пираты-анархисты, просвещённые политики — и никаких Скайуокеров!

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